Karaburun'u anlatan kitaplar raflarda

İzmir’in cennet ilçesi Karaburun için yazılan iki kitap, düzenlenen iki imza gününde okurlarla buluştu. Dr. Alpaslan Bilen ile Ahmet Uhri’ninbirlikte kaleme aldıkları “Karaburun” ve Cevdet Yüceer’in “Güneşin Gizemli Kızı Mordoğan” kitaplarına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Heyamola Yayınları tarafından “İzmirim” yayın dizisi kapsamında çıkarılan kitapların imza törenlerine katılan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçenin tüm değerlerinin anlatıldığı ve tanıtımına destek olan kitapların yazarlarına teşekkür etti. Unutulmaya yüz tutan yerel adetlerden köy yaşantısına kadar pek çok zenginliğin gelecek kuşaklara doğru anlatılması ve aktarılması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, “Hurma zeytinimiz, nergisimiz, enginarımız, kopanisti peynirimiz, keçi yetiştiriciliği ve daha pek çok değerimiz, Karaburun’u diğer yörelerden farklı kılıyor. İki eseri de herkesin keyifle okuyacağına eminim” dedi.

“Karaburun” kitabı, adı ilçe ile özdeşleşen değerlerden Şeyh Bedrettin ve müridleri Börklüce Mustafa ileTorlak Kemal’e geniş yer ayırıyor.

“Güneşin Gizemli Kızı Mordoğan”kitabı ise bir anı kitabı niteliğinde... Mordoğan’da kuşaklar boyu yaşamış insanların ağzından beldenin tarihi, kültürü ve yaşantısının anlatıldığı kitapta fantastik bir kurgu ile Mordoğan’ın simgesi haline gelen ayı balığı, ardıç kuşu ve kartal da dillenerek okuyuculara çok güzel mesajlar veriyor.