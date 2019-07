Konak'ta ve Buca’da Mavi Kelebekler anıldı

Törende yaptığı konuşma dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Mimar Abdül Batur, mavi kelebeklerin Avrupa’nın orta yerinde, Bosna Hersek’te yaşanan bir katliamın simgesi olarak bilindiğine işaret ederek, “Onlar sonsuzluğu ve özgürlüğü simgeleyen renklerine inat, insanlık tarihine kazınan kara bir lekeyi ortaya çıkardı. Toplu mezarların olduğu yerlerde açan ve adına “ölüm çiçekleri” denilen çiçekler çekiyordu aslında onları. Aileler yakınlarını bulmak için mavi kelebekleri takip etti. Bu, benim bugüne kadar duyduğum en yürek yakan gerçeklerden biri” diye konuştu. 24 yıl önce korkunç bir insanlık trajedisinin yaşandığını dile getiren Başkan Batur, “Bu katliam, bu soykırım, maalesef dünyanın gözü önünde Birleşmiş milletlerin Srebrenitsa'yı Boşnaklar için ‘güvenli bölge’ ilan etmesine karşın, ne yazık ki, önlenememiştir. Bugün bizi burada bir araya getiren işte o çok büyük acı. Hiçbir insanlık suçunun sayılarla ifade edilmesini uygun olmadığını düşünüyorum. Hiçbir sayı o acıyı ve büyüklüğünü ifade edemez. Bir insanın kaybı bile büyük bir yaradır. Ama kaybettiğimiz o insanlar ve insanların sayıları, küçücük çocuklar, kadınlar, gençler, insanlık tarihine geçen, tarif edilemez bir acının yarattığı ve bizlere bıraktığı büyük bir boşluktur” dedi.

‘Düşünün 13 yaşında bir çocuksunuz’

Yapılan anmada konuşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, “Düşünün 13 yaşında bir çocuksunuz. Silahlardan arındırılmış şehrinizin tüm çatılarında can alıcı haydutlar konuşlanmış. Yolda yürüyorsunuz. Önce babanız, sonra anneniz, sonra kardeşiniz düşüyor yere. Suçunuzu bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz. Panik haldeyken son kurşun da sizin çocuk başınıza isabet ediyor ve hep 13 yaşında kalıyorsunuz. O sırada bir başka sokakta adını bilmediğiniz bir çocuk ‘çocukları küçük kurşunla öldürürler değil mi’ diye soruyor. Onlar gittikçe, sokaklar haykırıyor, insanlık utanıyor, tarihe büyük bir kara leke çalınıyor. Düşünün ki, sadece kimliğinizden dolayı size düşman olanların çektiği tetikler yok ediyor bütün geleceğinizi. Bir değil, beş değil, tam 8 bin 372 ölü. 3 bininin cesedine bugün bile ulaşılamıyor. Kalanları cesetleri tanınmasın, teşhis edilmesi diye canice parçalanıyor. Geride bedeni ve ruhu yaralı on binlerce kişi, sakat bırakılan binlerce çocuk kalıyor” şeklinde konuştu ve “Bizler, dünyada kalıcı barışı sağlamak için büyük mücadele veren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarıyız. Dünya üzerinden gelip geçmiş en büyük askeri dehalardan biri olan Atatürk’ün bu payeyi almasında en büyük etken neydi? Kuşkusuz adalet duygusu… Bir çok savaştan muzaffer çıkan Büyük Önderimiz, bugün tüm dünyada ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ şiarıyla anılıyorsa, geride bıraktığı çocuklara da övünmekten daha çok şeyler düşüyor. Dünya barışına katkı koymak, katliamlara ve soykırımlara karşı insanlık onurunu savunmak, işte O’nun bize ‘Yılmadan yürüyün’ dediği yoldaki kilometre taşları. Biz o yüzden her fırsatta, siyaset kurumunun inanç dünyasından uzak tutulması gerektiğini vurguluyoruz”diye ekledi.

“Ben de bir umut taşıyorum”

Sevdiklerinin, ailelerinin izini gösteren mavi kelebeklerin, Bosnalılar için umut olduğunu ifade eden Batur, “Ben de bir umut taşıyorum” diyerek, sözlerine şöyle sürdürdü: “Toprakları nice medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehirden, Konak’tan bakarak, tüm dünya için, barış ve huzur için halen bir umut olduğuna inanıyorum: Özgürlüğün, barışın, kardeşliğin hâkim olacağı, daha yaşanılır bir dünya… Srebrenitsa’da gerçekleştirilen katliamın acısını, paylaşıyor ve kaybettiğimiz Boşnak kardeşlerimizi saygıyla bir kez daha anıyorum.”

Mavi sulara, kırmızı karanfil

Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin önünde yapılan basın açıklamasının ardından, kortej oluşturarak, Gündoğdu Meydanı’na yürüyen katılımcılar, kurbanların anısına denize karanfil bıraktı.