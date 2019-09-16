Kübranur Avrupa şampiyonu oldu

Macaristan'ın Györ şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks şampiyonasında Milli takım sporcusu İzmirli Kübranur Sözübek 70 kg full contact branşında Avrupa Şampiyonu oldu. Golden Boys spor kulübü öğrencisi genç kız, kupayı İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a götürdü. Ayyıldız, başarılı sporcuya teşekkür etti. Daha öncede birçok dereceleri bulunan Kübranur Sözübek,” Çok çalıştım, başardım. Türk bayrağını şampiyon olarak dalgalandırmak onur verici.” dedi.