Tazelenme Üniversitesi kayıtları başladı

6 gün boyunca yeni kayıtların alınacağı belirten Tazelenme Üniversitesi yürütücüsü ve Ege Üniversitesi Geriatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevnaz Şahin, 7 Ekim’de ilk ders zilinin çalacağını söyledi. Doç. Dr. Şahin “Çok ciddi bir taleple karşı karşıyayız, yeni kayıt olarak sadece 100 kişi alabiliyoruz,.Projeyi başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz mezun olabilecek. Bu yıl ki teorik derslerin arasında geriatri, kozmoloji, psikoloji, anatomi ve felsefe gibi dersler yer alırken pratik derslerde ise ben ve ilişkilerim konulu psikodrama, sevgiyle örüyorum, koro çalışmaları, fotoğrafçılık, yoga ve öykü atölyesi olacak. Dersleri Ege Üniversitesi’nden akademisyenler tamamen gönüllük esasına göre veriyor. ” dedi.