6 gün boyunca yeni kayıtların alınacağı belirten Tazelenme Üniversitesi yürütücüsü ve Ege Üniversitesi Geriatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevnaz Şahin, 7 Ekim’de ilk ders zilinin çalacağını söyledi. Doç. Dr. Şahin “Çok ciddi bir taleple karşı karşıyayız, yeni kayıt olarak sadece 100 kişi alabiliyoruz,.Projeyi başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz mezun olabilecek. Bu yıl ki teorik derslerin arasında geriatri, kozmoloji, psikoloji, anatomi ve felsefe gibi dersler yer alırken pratik derslerde ise ben ve ilişkilerim konulu psikodrama, sevgiyle örüyorum, koro çalışmaları, fotoğrafçılık, yoga ve öykü atölyesi olacak. Dersleri Ege Üniversitesi’nden akademisyenler tamamen gönüllük esasına göre veriyor. ” dedi.
Tazelenme Üniversitesi kayıtları başladı
Yaşlılıkta bilgi, beceri ve yeteneklerin korunmasını, yenilerinin kazanılmasını sağlamak, sağlıklı yaş almanın temelini atmak amacıyla 2016 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan Tazelenme Üniversitesi yeniden ders başı yapmak için öğrencilerini bekliyor. 60 yaşın üzerindeki bireylerin başvurabileceği üniversite, bu yıl üçüncü kez kapılarını açacak.
Yayınlanma tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi, 13:34