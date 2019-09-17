Hareketlilik Haftası: İzmir'de toplu taşıma 1 kuruş olacak, yürüyüş etkinlikleri düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, birçok kentle aynı zamanda Avrupa Hareketlilik Haftası’nı kutluyor. Teması “Birlikte Yürüyelim” olan hafta boyunca bazı sokak ve caddeler trafiğe kapatılacak, yürümeyi ve bisiklete binmeyi teşvik eden etkinlikler düzenlenecek. 22 Eylül’de toplu taşıma 1 kuruş olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasındaki “Hareketlilik Haftası” ve 22 Eylül'deki “Otomobilsiz Kent Günü” kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyecek. Bu nedenle 22 Eylül 2019'da toplu taşıma kullanım bedeli 1 kuruş ve 21-22 Eylül 2019 tarihlerinde ise BİSİM bisiklet paylaşım sistemi ücretsiz olacak. Daha çevreci ve doğa dostu bir İzmir yaratmak için yürüyüş ve bisiklet turları da düzenlenecek.

'BİRLİKTE YÜRÜYELİM'

Hareketlilik Haftası’nın bu yılki teması “Birlikte Yürüyelim (Walk With Us). Bu kapsamda yapılacak “doğada yürüyüş” programı 17 Eylül günü gerçekleştirilecek. Yürüyüş kulüplerinin sıklıkla kullandığı rotada sağlık vurgusuyla yapılacak farkındalık yürüyüşü için 18.00'de Balçova Terapi Ormanı'nda buluşulacak. 18 ve 20 Eylül tarihlerinde de Karşıyaka Ortaokulu, Mavişehir İlkokulu, Konur Alp Özcan Ortaokulu ve Güzelyalı Ortaokulu'nun öğrencileriyle beraber Engelli Farkındalık Merkezi ziyaret edilecek.

BİSİKLET YARIŞMASI

Hareketlilik Haftası’nın en ilginç etkinliklerinden biri de Sosyal Bisiklet Yarışması. 16 Eylül’den önce Google Play ve Apple üzerinden “BikePrints” uygulamasını indiren bisikletseverler, İzmir’in iki ayrı noktasında kurulan bisiklet noktalarına gidip pedal çevirerek kentine puan kazandırabilecek. Hem spor yapıp hem de Avrupa’daki diğer kentlerle yarışacak İzmirliler’in bisikletle yaptığı kilometreler hesaplanacak ve en çok pedal çeviren kent birinci olacak. İzmir, 2017 yılında benzer bir yarışmada 52 şehir arasında Avrupa Şampiyonu olmuştu.

22 Eylül'deki “Otomobilsiz Kent Günü” ve bu yıl ilk defa Avrupa'da aynı gün kutlanan “Açık Sokaklar Günü” kapsamında ise araçlardan kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını azaltmak, kentlilerin toplu ulaşım olanaklarından faydalanmasını teşvik edecek önlemleri almak, daha sağlıklı ve doğa dostu bir İzmir yaratmak için bir dizi etkinlik planlandı. Bu kapsamda 21 Eylül'de Alsancak Bornova Sokak (1469 Sokak) ve 22 Eylül'de Cumhuriyet Bulvarı'nın bir kısmı tüm gün boyunca trafiğe kapatılacak. 21 Eylül Cumartesi günü “Birlikte Yürüyelim” etkinliği kapsamında Kordon girişinden engelli bireylerin de katılımıyla kol kola Alsancak Garı girişine kadar yürünecek.

21 Eylül’de bir başka etkinlik de bisiklet odaklı olacak. Bisiklet turu, söyleşi ve belgesel gösterimi için İnciraltı Kent Ormanı'nda bir araya gelecek bisikletseverler, 18.00'da bisiklete binip Tarihi Havagazı binasına gidecekler. Havagazı binasında bir söyleşi ve Neden Bisiklete Biniyoruz (Why We Cycle) adlı belgesel gösterimi olacak. 22 Eylül'de ise trafiğe kapalı olan Cumhuriyet Bulvarı ile Ali Çetinkaya Bulvarı'nın kesiştiği alanda pek çok stant açılacak. Spor Oyunları Alanı, Bisiklet Sergi Alanı, Çocuk Atölyeleri Alanı, Yaya ve Bisiklet Platformu, Smothie Bike, Bahçe Oyunları Alanı, Atölye Alanı ve Gündoğdu girişine doğru da sahne olacak. Özellikle bu yıl engelli bireylerin de katılabileceği etkinlikler yapılacak.

Dünyanın çeşitli kentlerinde her sene 16-22 Eylül tarihleri “Hareketlilik Haftası”, 22 Eylül ise “Otomobilsiz Kent Günü” olarak kutlanıyor. Avrupa çapında, Hareketlilik Haftası boyunca milyonlarca kişinin katılımıyla toplu taşıma günü, bisiklet günü, yaşayan sokaklar/yeşil yollar günü, çevreye duyarlı ulaşım günü, çevre ve sağlık günü, eğlence/alışveriş günü ve otomobilsiz kent günü adı altında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İzmir'de de, son dört yıldır Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Bu sene ilk defa Avrupa'da 22 Eylül günü “Otomobilsiz Kent Günü” ile aynı günde “Açık Sokaklar Günü” (Open Streets Day) olarak da kutlanacak. Otomobilsiz Kent Günü'nde sokakların motorlu araçlar olmadan nasıl kullanıldığının hatırlatılması, toplu ulaşımın, yaya ulaşımının ve bisiklet kullanımının özendirilmesi, sokakların sahiplendirilmesi, hava kirliliğinin ve ses kirliliğinin kontrolü, ölçümü ve ölçümlerin karşılaştırılması gibi kazanımların elde edilmesi bekleniyor. Açık Sokaklar Günü'nde bir gün veya bir hafta boyunca yaş, cinsiyet ve fiziksel performans seviyesine bakılmaksızın herkes için eğlenceli ve kapsayıcı etkinlikler düzenleniyor.