İzmir'den Picasso'ya yeni bir bakış

İzmir Fransız Kültür Merkezi'ndeki enstalasyon öncesinde sanatçının da katıldığı basın toplantısı düzenledi. Ünlü sanatçı,eserin tamamını İzmir'de günlük hayatta kullanılan, bit pazarından aldığı ya da geri dönüştürülmüş malzemelerden yapıldığını söyledi. "Anamorfik illüzyon" (Belirlibir açıdan bakıldığında üç boyutlu görünen resim) tekniğini kullanarak yoğun bir çalışma sonucu Dora adını verdiği eseri tamamlayan Pras, “Ressamlardan farklı olarak kullandığım he rnesneye belirli bir boyut ve anlam katıyorum. Fikirlerimi yalnızca bir tablo üzerinde anlatsaydım, kendimi sınırlanmış hissederdim. Bu teknikte hayal gücünün sınırı yok”dedi.

Arkas Sanat Merkezi’ndeki “Picasso: Gösteri Sanatı” sergisiyle eş zamanlı olarak sergilenen Dora-Bernard Pras enstalasyonu ilk günden büyük ilgi gördü. İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David, Pras'ın ilhamını Pablo Picasso'nun Dora Maarisimli portresinden, hammaddesini ise İzmir'den aldığı eserin yıl sonuna kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacağını söyledi.

60 bin kişi buluşacak

David “Her coğrafyanın kendine ait güzel bir kültür yapısı var.Bizim de başlıca görevimiz farklı kültürlerin kaynaşması ve dünyada kalıcı bir barış ortamının yaratılmasına bu türetkinliklerle katkı koymak” dedi. İzmir Fransız Kültür Merkezi'nin, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği tek resmi dil diplomaları olan DELF/DALF sınavlarına hazırlayan her seviyede Fransızca kursları sunduğuna dikkat çeken David, ayrıca ezon boyunca gastronomiden, arkeolojiye; mimariden sinemaya kadar farklı alanlarda düzenlenecek yenilikçi etkinliklerle 60 binkişiyi ağırlayacaklarını belirtti.