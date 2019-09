Çeşme festivali efsaneleri buluşturdu

80'li yıllarda başlayan eski Çeşme Festivali'nin kurucularından olan eski Çeşme Kaymakamı Çetin Yücel, eski Çeşme Belediye Başkanı Nuri Ertan, festivalin organizatörü Ahmet San ve festivale büyük emek veren Turizm Bürosu eski müdürü Osman Kabasakal, o yıllarda festivalde gönüllü rehberlik hizmeti veren şu andaki Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile yeniden başlatılan Çeşme Festivali'nin açılışında buluştu.



"Ege'nin iki yakası" teması ile 5 gün süreyle, Çeşme'nin çeşitli mahallerindeki etkinliklerle ve konserlerle gerçekleştirilecek Çeşme Festivali'nin açılışı, Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Öğle saatlerinde Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın kısa bir konuşması ile başlayan festivalde, Çeşme ve Ege yöresine ait zeybek ve halk oyunları davul zurna eşliğinde sunulurken, Sakız Adası'ndan gelen konuklar da Yunan halk oyunları oynadılar.



Çeşme Çarşısı'ndaki tarihi Aya Haralambos Kilisesi, Çeşme Kalesi alt burcu ve Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası Sergi Salonu'nda çeşitli karma sergilerin açılışının gerçekleştirilmesinin ardından da renkli görüntülere sahne olan festival korteji yürüyüşü yapıldı.



Festival korteji, Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası'nın önünde başladı. Rengarenk süslenmiş araçlarla gerçekleştirilen festival konvoyu, Alaçatı'nın ardından Ilıca Mahallesi'nden geçerek Çeşme Çarşısı girişine kadar geldi.





Çeşme Çarşısı girişinde oluşturulan korteje; Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 80'li yıllarda gerçekleştirilen eski Çeşme Festivali'ne büyük emek veren eski Çeşme Kaymakamı Çetin Yücel, eski Çeşme Belediye Başkanı Nuri Ertan, festivalin organizatörü Ahmet San ve eski Turizm Bürosu Müdürü Osman Kabasakal'ın yanı sıra CHP İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Kani Beko ile kol kola girerek katıldı.



Festival kortejinde; Sakız Adası Ticaret Odası Başkanı George Georgoulis, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı Kocakara, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Belediye Meclis Üyeleri, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci, HDP İlçe Başkanı Mustafa Okçu, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Mehmet Bilgiç, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, Çeşme Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Uysal, mahalle muhtarları, Sakız Adası'ndan gelen konuklar, çeşitli turistik otellerin animasyon ekipleri, İzmir Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Çeşme Çarşısında gerçekleştirilen festival korteji yürüyüşü, Çarşı esnafının ve vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı. Esnaf ve vatandaşlar festival kortejini cep telefonları ile görüntülerken esnafa ve vatandaşlara karanfiller dağıtıldı.



"Çeşme Festivali, 80'li, 90'lı yıllarda dünyanın ilgisini çekmeyi başarmıştı"



Festival korteji yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, festivalin açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında, Çeşme için bir araya geldiklerini vurgulayan Başkan Oran, "Çeşme Festivali'ni, gururla yeniden yaşatmak için bir aradayız. 25 sene önceki ruh ile yeniden hayata geçirdiğimiz Çeşme Festivali'nde sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Dönemin Güney Deniz Saha Komutanı'nın, eski Belediye Başkanlarımız Nuri Ertan ve Faik Tütüncüoğlu'nun katkıları ile gerçekleşen, Çeşme esnafının gayreti ve desteği ile büyüyen Çeşme Festivali ile, Çeşme'nin turizm alanındaki gelişiminin temelleri 80'li, 90'lı yıllarda tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başarmıştı. 14 yaşında, gönüllü rehber olarak, Lara Fabian, Georgie Moustaki gibi sanatçılara, Çeşme'de geçirdikleri zaman boyunca ben eşlik ettim. 22 yaşında, Ahmet San beni Çeşme Festivali'nin koordinatörü yapmıştı" diye anlattı.



"Çeşme Festivali, dünyanın her köşesine dostluk köprüleri kurmayı hedefliyor"

Tarihi festivali yıllar sonra, Çeşme'nin kaptanı, Belediye Başkanı olarak yeniden hayata geçirmenin gururunu yaşadığının altını çizen Oran, "Çeşme, bozulmamış doğal güzellikleri, binlerce yıllık tarihi, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış kültürel birikimi, gastronomik zenginlikleri ile, yalnız deniz, kum, güneş kalıplarına sığmayacak kadar büyük, dünya turizminde eşine ender rastlanır bir kenttir. Çeşme Festivali, bu eşsiz güzelliklerimizi dünyaya tanıtmayı, her yıl farklı coğrafyalar, farklı kültürleri Çeşme'mizde ağırlayarak, dünyanın her köşesine, gönül bağları, dostluk köprüleri kurmayı hedefliyor. Bu yolculuğa, bu sene, 'Ege'nin iki yakası' başlığı ile, zorunlu mübadelelerle, ortak acılar yaşadığımız, ortak kelimeler biriktirdiğimiz, farklı dillerde, aynı türküleri söylediğimiz, danslarımız, ortak lezzetlerimizle, zaten köklü gönül bağımız olan karşı kıyımızdan, Yunanistan'dan bahsediyoruz" diye konuştu.





"Yunanlı kardeşlerimizle sevgimiz karşılıklı, dostluğumuz bakidir"

Konuşmasında, nezaketi ve şair kimliği ile Türk siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan rahmetli Başbakan, halkın taktığı ismi ile 'Karaoğlan' Bülent Ecevit'in 'Türk Yunan Şiiri'nden, "Aramızda bir mavi büyü / bir sıcak deniz / kıyılarında bir güzel iki milletiz biz" dizelerini okuyan Başkan Oran, "Kalp, kalbe karşıdır. Emperyalizmin kirli oyunlarını, siyasetin küçük hesaplarını bir kenara bıraktığımızda, Yunanlı kardeşlerimizle sevgimiz karşılıklı, dostluğumuz bakidir. 'Bir soyun kanı olmasın varsın, damarlarımızda akan kan / İçimizde şu deli rüzgar bir havadan / Bu yağmurla cömert / Bu güneşle sıcak / Gönlümüzden bahar dolusu kopan / İyilikler kucak kucak' demiş Bülent Ecevit. Ege'nin altın çağını birlikte diriltmek için, karşı kıyıdan gelen misafirlerimize, gönlümüzden bahar dolusu kopan kucak kucak iyiliklerle bir kez daha 'hoş geldiniz' diyorum" şeklinde konuştu.



"Tanıtım ve kültürün bir çok noktasına dokunan bir program yapmaya çalıştık"

25 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Çeşme Festivali'nin sadece konserler serisi olmamasına gayret gösterdiklerini vurgulayan Oran, "Mübadele tarihi ile sivil tarih söyleşilerinden 'Bir zamanlar Çeşme' başlığıyla, kent kültürü sohbetlerine, 'Ananenin mutfağı' adını verdiğimiz mutfak kültürü çalışmaları ile, komşumuz Sakız Adası'nı içine alan 'Çeşme yöresi dans ve müzik gelenekleri' gösterilerimize, tanıtım ve kültürün bir çok noktasına dokunan bir program yapmaya çalıştık. Bir yandan büyük bir hızla gelişen görsel ve işitsel iletişim teknolojisi ile, sosyal medya ve sanal dünya, tüm görsel ağırlığı ile günlük yaşantılarımızın tek esnek koludur. İnsanlık tarihinin bugüne kadar gördüğü en görsel çağın içinde yaşamaktayız. Hayatımızın her anı görselleşti. Diğer yandan bu gelişmelere tezat oluşturacak şekilde, internet ile tüm sınırların kalktığı bir çağda, ülkemizde ve dünyada, her türlü siyasi ve ekonomik, toplumsal iktidarın, kimi zaman hukuku aşan boyutlarda merkezileşmesine, konsantre olmasına ve zorlama tedbirler almasına tanık olduk ve olmaktayız" diye kaydetti.



"Sanatçılarımıza kapımız her zaman ardına kadar açık olacak"

İfade özgürlüğünün önündeki engeller ile en etkili şekilde mücadele etmek, insanın sanatsal yaratımına olabildiğince kapıları açmak gerektiğini ifade eden Oran, "Bu bakış açışı ile, adeta gömülü olduğu toprağından dirilttiğimiz Çeşme Festivali'nde, birbirinden değerli eserleri ile katılan ve bize can veren sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda, Çeşme'mizin güneşi, denizi, kumu, rüzgarı, çakılı, zeytini, lavantası, balığı, yosunu, deniz kabukları ile zenginleşen bir palette, görsel sanatlarına çok daha geniş yer ayırmak istediğimizi belirtmek istiyorum. Çeşme'nin güzelliğine güzellik katacak kalıcı sanat eserleri ile ölümsüzleştirecek sanatçılarımıza kapımız her zaman ardına kadar açık olacak" diye açıkladı.



"Çeşme'nin her köşesinde farklı bir güzellik sizi bekliyor"

Belediye Başkanı Oran, konuşmasını şöyle tamamladı;

"Türkiye'nin ilk slow food köylerinden biri Germiyan. Taş evleri ve sokakları ile, sörfün vazgeçilmez rüzgarıyla Alaçatı. 12 İyon kentinden biri olan ve bizleri binlerce yıl öncesi bir yolculuğa davet eden Erythrai antik kentinin ev sahibi Ildır'ımız. Denizin içinden kaynayan termal suları, dünyaca ünlü plajları ile Ilıca'mız, Şifne'miz. Verimli toprakları, kavunu, enginarı, beyaz soğanı, domatesi, Çeşme'ye has ürünleri ile gıda ambarımız Ovacık ve Çiftlik köyümüz. Nezir'in, Sakız Adası'ndaki sevgilisini görmek için tek başına yaptığı mimarlık şaheseri kulesinin hikayesiyle, aşkın ve romantizmin simgesi Dalyan'ımız. Beş bin yıllık geçmişe ışık tutan Bağlararası kazıları, 14. yüzyıldan beri dimdik ayakta duran kalemiz, Çeşmeköy'ümüz. Çeşme'nin her köşesinde farklı bir güzellik sizi bekliyor."



1983-1984 yıllarının festival komitesi

Festivalin açılış konuşmasının ardından, 1983-1984 yıllarındaki Çeşme Festivali'ne büyük katkıları olan eski Çeşme Kaymakamı Çetin Yüceli eski Belediye Başkanı Nuri Ertan, festivalin organizatörü Ahmet San, eski Turizm Müdürü Osman Kabasakal ve o dönemin gönüllü rehberi, günümüzün Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın katıldığı bir söyleşi gerçekleştirildi.



Ahmet San, festivalin ortaya çıkışını anlattı

Söyleşide ilk sözü alan organizatör Ahmet San, "Çeşme çok özel bir ilçe. Çeşme, çok özel insanların toplandığı bir yerleşim merkezi. 1982 yılında, Çiftlik köyde bir kulüp açtıktan sonra ilk işim Çeşme'deki insanları keşfetmekti. 'Acaba kiminle, nasıl Çeşme'yi farklılaştırırım' diye Çeşmeliler'i keşfetmeye çalışırken, hayatıma Nuri Ertan geldi. Nuri Ertan, o zamanlar otelcilerin başındaydı. Kendisine Çeşme'de önemli bir etkinlik yapma niyetimi açtım. 'Derhal' dedi. O zaman Abidin Paşa atanmış Belediye Başkanı idi. Nuri Ertan ile ona gittik. Askeri dönem ve atanmış Belediye Başkanı olduğu için bazı zorluklarla karşılaştık. Arayışlarımız sonucunda o dönemde Güney Deniz Saha Komutanı olan Koramiral Emin Köksal Paşa ile tanıştık. Erol Simavi, Dinç Bilgin, Selçuk Yaşar ve Kaymakamımız Çetin Yücel, Osman Kabasakal ve bölgemizdeki bazı yatırımcıları da alıp, bir organizasyon kurduk. İzmir'deki 2 rektörü de dahil ettik. 1982 yılında kurduğumuz organizasyon komitesi, ülkeyi yönetecek Bakanlar Kurulu gibiydi. 1982-83-84 derken, festival aldı başını gitti" diye anlattı.



"Ekrem Oran Belediye Başkanı olduğu müddetçe hizmetçisiyim"

Dönemin eski Belediye Başkanı Nuri Ertan ise konuşmasına başlarken herkesin ayağa kalkmasını istedi. İstek üzerine konuşmacılar ve izleyiciler ayağa kalkarken, Ertan yaptığı konuşmada, "Belediye Başkanlığı, çok önemli bir makam. Ben Ekrem Oran'a oy vermedim. Ama Allah bana ömür verdiği müddetçe, Ekrem Oran da Çeşme'de Belediye Başkanı olduğu müddetçe, ben onun hizmetçisiyim. Sizden de ricam; lütfen Ekrem Oran'ı candan alkışlayın. Ben şuna inanıyorum ki, Ekrem Oran hepimizin desteği ile bizim Çetin Yücel ve Ahmet San ile yaptığımızın çok daha fazlasını yapacak. Çünkü onda sevgi var, heyecan var. Onun için, o heyecanı Çeşme'nin iyi kullanması gerekir. O, CHP rozetini çıkardı, onda şimdi Çeşme rozeti var. O Çeşme rozeti olduğu sürece, hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım, onun yanında çalışmaya mecburuz" diye konuştu.



"Turizme büyük katkı sağladı"

Dönemin Kaymakamı olan Çetin Yücel ise yaptığı konuşmada, "Eski Çeşmeliler çok iyi bilir, Çeşme ne durumdaydı? Ben, Kaymakam olarak, bir toplantının sonunda, İzmir'den Çeşme'ye 6 saatte geldiğimi bilirim. O zamanlar Çeşme Deniz Şenliği adı altında bir etkinliğimiz vardı. Deniz Kuvvetleri'nin desteği ile yapılan deniz yarışmaları yapılırdı. O dönemlerde çok güzel bir organizasyon komitesi oluşturarak, turizme nasıl katkı sağlayabiliriz diyerek, Çeşme Festivali Uluslararası Şarkı Yarışması gündeme geldi. Çeşme Ulşuslararası Şarkı Yarışması demek, Çeşme'den dünyaya açılmak anlamındaydı. Bu başarıldı. 20'yi aşkın ülke, her sene katılarak turizme büyük bir katkı sağladı" diye anlattı.



Yapılan konuşmaların ardından, festivalin ilk gün etkinlikleri, Şinadika ve Cafe Aman İstanbul konserleri ile sona erdi.