İlk Ders Başkan Utku Gümrükçü'den... Konu: Cumhuriyet, demokrasi ve yurttaşlık

Bu yıl öğrenci sayısı artırılarak iki merkezde bin 500 öğrenciye ders verilen ÇİBEM 5. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilere ücretsiz eğitim desteği veriyor. Ayrıca üniversite sınavında ilk yılda başarılı olamayan mezun öğrencilere de hafta içi destek kursları sunuyor.

İlk Ders Utku Gümrükçü Başkan’dan



Küçük yaş grupları için bu hafta başlayan kurslarda 6. sınıfların ilk dersine giren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü sosyal bilgiler dersi konularından etkin vatandaşlık konusunda ders anlattı. Öncelikle öğrencilerle tanışan Başkan Gümrükçü Cumhuriyet kavramından bahsederek derse başladı. Başkan Gümrükçü, Cumhuriyetin kuruluşunu, milli mücadele sürecini, ülkenin kurtuluşu halkın gösterdiği mücadeleyi ve yerel yönetimleri anlattı. Atatürk’ün dünyada çocuk hakları üzerine ilk çalışmaları yapan bir lider olduğuna dikkat çeken Başkan Gümrükçü, “Gelişmiş demokrasilerde çocuklar hak temelinde yönetime katılıyor. Çocuklar şehirlerin ve ülkelerin karar mekanizmasında yer alıyor. Çiğli’de de çocuk hakları ve çocukların yönetimde söz sahibi olması konusunda etkin çalışmalar yapacağız” dedi.