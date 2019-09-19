Dilara'nın umudu İmmünoterapi

2017 yılında rahim ağzı kanseri olduğunu öğrenen 26 yaşındaki Dilara Sığırcı rahmi alındıktan sonra gördüğü kemoteripi ile 'iyileştin' denilerek evine yollandı. Ancak üç ay sonra sancılandı ve gelişen metastaz ile kanserin omurgaya, akciğere ve beyne sıçradığı anlaşıldı. Kemoterapi tedavisine başlanan Dilara 8 kür sonunda, başarısız olan kemoterapi yüzünden zarar gören organlarından bir haftada 3 farklı ameliyat geçirdi. Şuan yürüyemeyen ve vücudundaki enfeksiyon nedeniyle hareket edemeyen Dilara'nın tek umudu immünoterapi yöntemi.

KIZI İÇİN DİRENİYOR

Tedavi sürecinde eşinden boşanan Dilara sığırcının en büyük desteği beş yaşındaki kızı Asya, ailesi ve arkadaşları oldu. Kızı için yaşama sıkı sıkı sarılan Dilara için doktorların olumsuz konuşması arkadaşlarını farklı tedavi seçeneklerini araştırmaya itti. Dilara'yı tedavi sürecinde hiç yalnız bırakmayan arkadaşı Üseyd Öztuzcu ve grubu 'Masal Gezgini' adlı Facebook grubu üyeleri Küba aşısından kök hücre nakline kadar her yöntemi araştırıp Türkiye'de uygulanmayan İmmünoterapi yöntemini keşfettiler. Ancak yurt dışında devletin karşıladığı bu yöntemin Türkiye'de çok pahalı olacağını öğrenen arkadaşlar Haluk Levent'e ulaşarak AHBAP'tan destek istedi.

Türkiye'de sigorta kapsamında desteklenmeyen ve kemoterapinin yarattığı tahribatın aksine hastaları güçlendirip hiçbir organ hasar bırakmadan tedavi yüzdesi yüksek bu yöntem için Dilara'nın ailesi devlete seslenerek immünoterapinin devlet güvencesi altına alınmasını istedi.

HALUK LEVENT'TEN TAM DESTEK

Haluk Levent, konser vermek için geldiği İzmir'de Dilara'yı ziyaret etti. Sığırcı ailesi, Haluk Levent'in bu davranışı nedeniyle kendisine teşekkür ederken ünlü sanatçı Dilara'nın ailesin kendisi ve AHBAP ekibinin Dilara için her ihtiyaçlarında yanlarında olacağının sözünü verdi.