Kurtuluşun sergisi İzmir’de

Sergi açılışında bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sözlerine Milli Mücadele’nin zorluğu ve önemini hatırlatarak başladı. Başkan Soyer, “Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu, dönemin emperyalist devletleri tarafından kuşatılmış ve paylaşılmak istenmişti. Özgürlüğümüzü vesayet altına almak isteyenlere; Anadolu’nun her yerinde kadını, erkeği, genci, yaşlısı topyekün büyük bir isyanla karşı koymuş, direnmiş ve özgürlük mücadelemizi zafere ulaştırmıştır” dedi. Toplumlardaki tarih bilincinin öneminin altını çizen Başkan Soyer “Tarihimizi bilmek, geçmişimizi gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin önceliklerinden biri olmalıdır. Tarih kâinatın vicdanıdır. Bir toplum tarihine sahip çıkmazsa, hafızasını ve vicdanını kaybetmiş bir insan gibi tüm benliğini yitirmeye başlar.” diye konuştu.

İZMİR ÖZGÜRLÜĞÜN ŞEHRİDİR

Kurtuluş mücadelesinin İzmir’den başladığını hatırlatan Başkan Soyer “İzmir’in bu mücadeleye dört elle sarılmasının özel bir sebebi var. Çünkü Anadolu’nun en büyük direnişi; buradan, İzmir’den başlamıştır. Bu sebeple İzmir, bu özgürlük mücadelesini bugün korumaya, hem ilk günkü kararlılığıyla yürütmeye devam ediyor.