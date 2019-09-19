Başka Bora’lar ölmesin

16 yaşındaki Bora Aşçılar iki buçuk yıl önce İzmir’de gitar kursuna gitmek için evden çıktı. Yolun karşı tarafına geçmek isterken 1.03 promil alkollü sürücü M.E.K’nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç Bora’nın daha cenazesi toprağa verilmeden sürücü serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanan ve karar duruşmasına gelmeyen sürücü M.E.K’ye mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak, 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Karara isyan eden aile, AİHM’ye gitmek için hazırlık yaparken, “Bu kaza değil cinayet” diyerek trafik cinayetleri platformunu oluşturdu. Baba Osman Aşçılar’ın amacı, trafik kazası mağdurlarının hukuki mücadelesine destek olarak, “Boralar ölmesin” kampanyasıyla başka insanların ölmemesi ve sanıkların ağır cezalar almasını sağlamak.

İyi hal indirimi aldı

Kaza, 24 Mart 2017 tarihinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Özel bir kolejin lise 2’nci sınıf öğrencisi Bora Aşçılar’a, gitar kursuna giderken yolun karşısına geçmek istediği sırada M.E.K. yönetimindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan lise öğrencisi hayatını kaybetti. Kaza sonrası, 1.03 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma savcısı, sürücü hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İzmir 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi 6. duruşmada karar çıkardı. Karar duruşmasına katılmayan sanık M.E.K., “İyi hal” indirimi uygulanarak, 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi. aihm’ye gidecek Oğlunun trafik kazasına değil, cinayete kurban gittiğini anlatan gözü yaşlı baba Osman Aşçılar, “Benim 16 yaşındaki oğlum, alkollü, elinde telefonu olan, süratli giden, makas atan ve yandaki araca çarpmamak için oğluma çarptığını söyleyen bir katil tarafından öldürüldü. Aylarca hukuk mücadelesi verdik, olayın bir kaza değil cinayet olduğunu ispatlamak için çabaladık. Ancak, ölümüne sebep olan kişi duruşmaya gelmediği halde iyi hal indirimi uygulandı. Davaya rapor hazırlayan bilirkişinin, bilirkişi olma yetkisi olmadığı halde raporunu geçerli saydılar. Verilen karar ceza değil, tamamen ödül olmuş. Benim oğlum hayatını kaybetti, ama o kişi şu an trafikte araç kullanarak, başka insanların ölümüne neden olabilir” dedi. Karara itiraz ettiklerini ve istinaf mahkemelerinden gelecek karara göre AİHM’ye giderek oğlunun hakkını arayacaklarını söyledi.

Platform oluşturdu

Oğlu için adalet arayan baba Osman Aşçılar, şimdi de trafik kazası mağdurlarının hukuki mücadelesine destek olmak için trafik cinayetleri platformunu oluşturdu. Yüzlerce üyesi bulunan platforma üye olanların hepsi trafik kazası sonrası yakınlarını kaybeden ailelerden oluşuyor. Baba Aşçılar, alkollü araç kullanımının önüne geçmek için “Başka Boralar Ölmesin” adıyla başlattığı imza kampanyasında toplanan 30 bin imzayı Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

Dedektif gibi çalışıyor

Oğlunun ölümünden sonra kendini tamamen kaza mağdurlarının adalet bulması için adayan baba Osman Aşçılar, kendisine ulaşan ailelerle dedektif gibi çalışarak delil topluyor, hukuki destek oluyor. Baba Aşçılar, “Oğlumun adaletinin yanı sıra yüzlerce hukuk mağduru ailenin de hakkını aramaya karar verdim. Türkiye’nin her bölgesinden kazalarda hayatını kaybeden aileler bana ulaşıyor. Yılda 7 bin 454 kişi trafik kazalarında can veriyor. Binlerce olay yerinde gencecik hayatlar yitip gidiyor. Ailelerin en büyük tepkisi ise evlatlarını daha toprağa vermeden sürücülerin serbest bırakılması. Onlara elimden gelen desteği veriyorum. Hem kendim için, hem de onlar için adalet arıyorum. Biz, ‘Başka Boralar ölmesin’ diyoruz” dedi.