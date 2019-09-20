Bir kelime bir cümle

Adalet: Toplum düzeninin dayandığı temel; ancak tarafsız ve bağımsız yargı ile mümkündür. Hukuk: Hakların buluştuğu ve aynı zamanda kesiştiği sahne.

Yasa: Toplumsal düzeni sağlamaya yönelik kural.

Hukuk devleti: Yönetilenlerin haklarının en geniş anlamda korunduğu, azınlık haklarının güvence altında olduğu, çoğulcu demokrasinin kabul gördüğü devlet. Kanun devleti: Yönetenlerin, toplumu kendi dünya görüşleri doğrultusunda yönetebilmek adına yazdıkları kanunlarla yönettikleri devlet.

Hukukun üstünlüğü: Evrensel insan haklarının üstün kılındığı hukuk düzeni. Avukat: Molierac’ın bir sözüyle ifade etmek isterim, “Avukatlar tarih boyunca köle kullanmadılar, hiçbir zaman efendileri de olmadı.”

Siyaset: Bir dünya görüşünün devlet yönetiminde hâkim kılınmak üzere, halka yönelik faaliyet alanı.

Siyaset-Hukuk-Adalet: Çağdaş bir toplum düzeni için matematiksel bir ifade ile kesişen kümelerdir diyebiliriz; “adalet”, diğer ikisinin ortak noktası olmalı; “siyaset” ve “hukuk” ise birbirinden bağımsız kılınmalı.

Siyasette kadın: Uluslararası İstanbul Sözleşmesi klavuz alınarak iç hukukumuza uyarlanmalı; parlamentoda ve yerel meclislerde, kadınlar fermuar sistemi ile bir kadın, bir erkek ardaşık sıralama ile seçilebilmeli ve siyasette eşit temsil fiilen gerçekleşmelidir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Vizyonu, misyonuyla halktan yana, sosyal demokrat, evrensel değerlerle yol alan, doğaya, hayvan haklarına saygılı, çocukları, kadınları, gençleri, engellileri, yaş almışları ve dezavantajlı grupları önemseyen; tarih, turizm, ekonomi, tarım, girişimcilik, kooperatifleşme, altyapı, ulaşım ve yeşil alan projeleri ile Akdeniz’de marka kent olmayı hedef alan; ülkemizin doğusunu kucaklayan, batıya açılan ve yüzü dünyaya dönük olup ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten güç alan Türkiye’nin üçüncü büyük yerel yönetimi.

İBB Meclisi: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çoğulcu demokrasiyle işleyen en büyük karar organı; CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başkanlık ettiği ve 30 ilçe belediye başkanı ile birlikte toplamda 176 meclis üyesi olarak İzmir’e hizmet eden, İzmir için heyecan duyan bir yapı.

İzmir-Siyaset-Kadın: İzmir’in 5 bin yıllık tarihindeki ismi bir Amazon kraliçesi olan “Smyrna”; aynı zamanda İzmir uluslararası “Kadın Dostu Kent” unvanını almış bir kent; haliyle kadın siyasetçileri ile de model ve öncü bir kent olmalıdır, kadın siyasetçilere daha fazla fırsat verilmelidir.

Hedef: Yaşamımda da tecrübeyle sabit olan John Lennon’un şu sözünü çok severim, “Hayat, ileriye doğru planlar yaparken yaşadıklarımızdan ibarettir”; mutlu ve topluma yararlı bir birey olmak “hedef” sözcüğünün bendeki karşılığıdır.



Cumhuriyet gazetesi: Gücünü bağımsız, objektif, ilkeli, gerçek habercilik yayın anlayışından alır, her eve girmelidir.