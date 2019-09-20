Bir kelime bir cümle

Yazarımız Muzaffer Ayhan Kara, her hafta Cumhuriyet Ege'de önemli isimleri ağırlıyor, onlara kelimeler kelime verip her biri için bir cümle kurmalarını istiyor. Ayhan Kara'nın bu haftaki konuğu İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Nihal Kökkılınç...
MUZAFFER AYHAN KARA
Yayınlanma tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma, 10:18

Adalet: Toplum düzeninin dayandığı temel; ancak tarafsız ve bağımsız yargı ile mümkündür. Hukuk: Hakların buluştuğu ve aynı zamanda kesiştiği sahne.

Yasa: Toplumsal düzeni sağlamaya yönelik kural.

Hukuk devleti: Yönetilenlerin haklarının en geniş anlamda korunduğu, azınlık haklarının güvence altında olduğu, çoğulcu demokrasinin kabul gördüğü devlet. Kanun devleti: Yönetenlerin, toplumu kendi dünya görüşleri doğrultusunda yönetebilmek adına yazdıkları kanunlarla yönettikleri devlet.

Hukukun üstünlüğü: Evrensel insan haklarının üstün kılındığı hukuk düzeni. Avukat: Molierac’ın bir sözüyle ifade etmek isterim, “Avukatlar tarih boyunca köle kullanmadılar, hiçbir zaman efendileri de olmadı.”

Siyaset: Bir dünya görüşünün devlet yönetiminde hâkim kılınmak üzere, halka yönelik faaliyet alanı.

Siyaset-Hukuk-Adalet: Çağdaş bir toplum düzeni için matematiksel bir ifade ile kesişen kümelerdir diyebiliriz; “adalet”, diğer ikisinin ortak noktası olmalı; “siyaset” ve “hukuk” ise birbirinden bağımsız kılınmalı.

Siyasette kadın: Uluslararası İstanbul Sözleşmesi klavuz alınarak iç hukukumuza uyarlanmalı; parlamentoda ve yerel meclislerde, kadınlar fermuar sistemi ile bir kadın, bir erkek ardaşık sıralama ile seçilebilmeli ve siyasette eşit temsil fiilen gerçekleşmelidir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Vizyonu, misyonuyla halktan yana, sosyal demokrat, evrensel değerlerle yol alan, doğaya, hayvan haklarına saygılı, çocukları, kadınları, gençleri, engellileri, yaş almışları ve dezavantajlı grupları önemseyen; tarih, turizm, ekonomi, tarım, girişimcilik, kooperatifleşme, altyapı, ulaşım ve yeşil alan projeleri ile Akdeniz’de marka kent olmayı hedef alan; ülkemizin doğusunu kucaklayan, batıya açılan ve yüzü dünyaya dönük olup ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten güç alan Türkiye’nin üçüncü büyük yerel yönetimi.

İBB Meclisi: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çoğulcu demokrasiyle işleyen en büyük karar organı; CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başkanlık ettiği ve 30 ilçe belediye başkanı ile birlikte toplamda 176 meclis üyesi olarak İzmir’e hizmet eden, İzmir için heyecan duyan bir yapı.

İzmir-Siyaset-Kadın: İzmir’in 5 bin yıllık tarihindeki ismi bir Amazon kraliçesi olan “Smyrna”; aynı zamanda İzmir uluslararası “Kadın Dostu Kent” unvanını almış bir kent; haliyle kadın siyasetçileri ile de model ve öncü bir kent olmalıdır, kadın siyasetçilere daha fazla fırsat verilmelidir.

Hedef: Yaşamımda da tecrübeyle sabit olan John Lennon’un şu sözünü çok severim, “Hayat, ileriye doğru planlar yaparken yaşadıklarımızdan ibarettir”; mutlu ve topluma yararlı bir birey olmak “hedef” sözcüğünün bendeki karşılığıdır.

Cumhuriyet gazetesi: Gücünü bağımsız, objektif, ilkeli, gerçek habercilik yayın anlayışından alır, her eve girmelidir.

A+ A-

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Muzaffer Ayhan Kara, Mustafa Kemal Atatürk