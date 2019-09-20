100 kadına iş imkanı

Koçarlı’nın Çakırbeyli, Sultanhisar’ın Kavaklı ve Bozdoğan’ın Kemer mahallelerinde kurulan pazarların dördüncüsü Selatin Mahallesi’ndeki 800 yıllık çınar ağacının altına açıldı. Pazarda 40 tezgâhta 100’den fazla Selatin Mahalleli kadın kendi el emeklerini satarak aile ekonomilerine katkı sağlamaya başladı.

Karnaval havasında gerçekleştirilen açılışta konuşan başkan vekili Karakoz, pazarın mahalleye hayırlı olmasını diledi.



Mahallelerine kazandırdığı pazar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür eden mahalle muhtarı Kerim Çetin, “Topuklu Efemiz mahallemize pazar açacağını söylemişti ve bunu gerçekleştirdi. Pazar onlarca aileye kazanç kapısı oldu” dedi. Pazarın açılış törenine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın yanı sıra yüzlerce misafir Mahalleli çok mutlu İlk haftadan iyi kazanç elde ettiklerini söyleyen mahalleli kadınlar kazandıklarıyla çocuklarını okutacaklarını, aile ekonomilerine katkıda bulunacaklarını söyledi.

Başkan Çerçioğlu’nun kadınlara verdiği desteğin çok önemli olduğunu söyleyen kadınlar, yeni bir iş kapısı edindikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.