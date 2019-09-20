Cemil Meriç Sosyal Bilimler Atölyesi kuruldu

Cemil Meriç Sosyal Bilimler Atölyesi, bilim, felsefe ve sosyoloji atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

Menemen Belediyesi tarafından Kubilay Kültür Merkezi’nde açılan atölyeye ismi verilen Hüseyin Cemil Meriç, başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapmış ve yazılar kaleme almış bir düşünce adamıdır.



Menemenli çocukların sosyologlar, pedagoglar ve diğer meslek dallarından uzmanlar eşliğinde bilim, felsefe ve sosyoloji üzerine atölye çalışmaları yapacakları salona Cemil Meriç adını vermelerinin tesadüfi bir seçim olmadığını belirten Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Çocuklarımızın Türk sosyal bilimcileri tanıması, öğrenmesi, örnek alması ve onların düşüncelerini yaşam biçimi haline getirmesi demek aydınlık bir geleceği bu topraklarda daimi kılmak anlamına gelir. Geleceğimiz olan çocuklarımızı Cemil Meriç’lerin yaktığı ışıkla aydınlatmayı asli görevimiz sayıyoruz” dedi. Düşünen, araştıran, çözümlemeler yapan bir nesil inşa etme gayreti içinde olduklarını dile getiren Başkan Aksoy, “Düşünen, aklı ve mantığını ön planda tutan nesillerin yetiştiği bir ülkede gericiliğe geçit yoktur. Aydınlık bir gelecek ve bilimsel gelişme için, çocuk ve gençlerimizin eğitimini her zaman destekleyeceğiz” diye konuştu