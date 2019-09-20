Tasarruf için üretiyorlar

Belediyeye ait yaklaşık 3000 metrekarelik kapalı alana sahip seralarda yıllık ortalama 500 bin adet mevsimlik çiçek üreten müdürlük, belediye kasasından yaklaşık 500 bin lira çıkmasını önlüyor. Müdürlük aynı zamanda yıllık 2 milyon lira da çalı türü bitkilerin üretiminden kar elde ediyor. Yapılan bu çalışmalarla yılda yaklaşık 2 buçuk milyon lira belediyenin kasasında kalıyor.

YILDA 500 BİN ÇİÇEK

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün makine araç parkı, İçmeler, Beldibi ve Armutalan mahallelerinde yer alan seralarında yetiştirilen bitkiler Marmaris’i güzelleştiriyor. İlçe sınırları dahilinde bulunan tüm park, yeşil alan ve orta refüjlerin ihtiyacı olan çiçek ve ağaç fidanlarının büyük çoğğunluğu bu seralardan karşılanıyor.

Yılda 500 bin çiçek üretim kapasitesine sahip seralarda gaura, ipomea, lantana, orman sarmaşığı, Japon gülü, iresine, kurdele gibi türler yer alırken aslanağzı, süs lahanası ve kadife çiçekleri gibi bazı türler de tohumdan üretiliyor. Mevsimlik çiçekler Armutalan serasında üretilirken, tüm seralarda çalı bitkileri de üretiliyor.

Dışarıdan satın alınmak yerine belediye bünyesinde üretilen bitkilerin belediyenin ekonomisine katkısının çok büyük olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Şehrimizi güzelleştirmek, parklarımızın daha güzel olmasını sağlamak, Marmarisimizin görünüşü hem vatandaşlarımızın hem de tatilcilerin içini açsın diye peyzaj çalışması yapıyoruz. Kullandığımız çiçekleri, ağaçları, fidanları dışarıdan aldığımızda yaklaşık yıllık çok büyük rakamlar ödememiz gerekiyor. Ama biz kendi üretimimizle yılda yaklaşık 2 buçuk milyon lira tasarruf ediyoruz. Buraya harcayacağımız parayı belediyenin farklı çalışmalarında kullanarak vatandaşımıza hizmet olarak sunuyoruz” dedi.