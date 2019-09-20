Festivalde uçan UFO'lar mıydı?

Türkiye bu yaz başta Ege bölgesi olmak üzere birçok noktada orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldı. Yangınlara yapılan müdahalenin yetersizliği konuşulurken, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu, söndürme ihalelerinin bakanlık tarafından özel şirketlere verildiğini, Avrupa'nın en büyük yangın söndürme uçağı filosuna sahip Türk Hava Kurumu'nun devre dışı bırakıldığını ortaya çıkardı.



UÇAKLAR UÇURULMADI, YANGIN 3 GÜN SÜRDÜ



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 3 günün sonunda söndürülen ve 5 bin hektar ormanlık alanı yok eden İzmir yangınının ardından yaptığı açıklamada, THK uçaklarının 'uçuşa elverişsiz' olduğunu iddia etti. Pakdemirli, kullanılmayan yangın söndürme uçaklarının '3’ünün motorunun olmadığını, diğer üçünün de yağ kaçırdığını' öne sürerek, "Benim personelim bu uçağa binmek istemiyor." dedi. Bakanın bu açıklamasının üzerine Mollaveisoğlu bu kez de THK uçaklarının uçuşa elverişli olduğunun belgelerini ortaya çıkardı.



'HURDA' DEĞİL 'ÜLKEMİZİN GURURU'



Dün ise THK'nin yangın söndürme uçakları, İstanbul’daki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (Teknofest) temsili yangın söndürme uçuşu gerçekleştirdi. THK uçağı temsili söndürme uçuşunda, saatte 200 km hızla 5.5 ton suyu işaretlenen alana bıraktı. Gösteri, sırasında 'Ülkemizin gururu' anonsu yapıldı. Festivale damga vuran THK gösterisi, Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı skandallar zincirinin yeniden gündeme getirdi. Yurttaşlar, 'hurda' denilen uçakların gösteri yapması üzerine sosyal medyadan Bakan Pakdemirli'ye tepki gösterdi.



MOLLAVEİSOĞLU: FESTİVAL'DE UÇAN UFO'LAR MIYDI?



THK'nin yaptığı gösterinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi. Mollaveisoğlu, "İlk orman yangınında neden uçak yok diye sordum Orman Bakanı önce pahalı demişti, pahalı olmadığını yazdım. Sonra hurda dedi, uçuş belgelerini Cumhuriyet’te yayınladım Devletin resmî belgelerine inanmıyorum diye yanıt verdi. Peki Sayın Bakan, Teknofest’te uçan UFO’lar mıydı?" ifadelerini kullandı.

İlk orman yangınında neden uçak yok diye sordum

Orman Bakanı önce pahalı demişti, pahalı olmadığını yazdım.

Sonra hurda dedi, uçuş belgelerini Cumhuriyet’te yayınladım

Devletin resmî belgelerine inanmıyorum diye yanıt verdi.

Peki Sayın Bakan, Teknofest’te uçan UFO’lar mıydı? pic.twitter.com/VihFSQRK2F — Tuncay Mollaveisoglu (@TMollaveisoglu) September 19, 2019