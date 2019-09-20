Zeki Müren, ölüm yıl dönümünde Bodrum'da anılıyor

Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayan sanat güneşi Zeki Müren, vefatının 23’üncü yıldönümünde Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklerle anılacak.



Zeki Müren Müzesi bir günlüğüne bugün 2019 tarihinde ücretsiz olarak halka açılacak. Anma etkinlikleri kapsamında, Aya Nicola Kilisesi’nin bulunduğu meydanda 24 Eylül'e kadar Zeki Müren sergisi düzenlenecek. yarın saat 14.00’te ise Zeki Müren Müzesi’nde geleneksel mevlit okutulacak ve saat 20.00’de Antik Tiyatro’da sanatçı Gökhan Sezen’in katılımıyla bir anma konseri gerçekleştirilecek. Anma konserinde Zeki Müren şarkıları seslendirilirken, ünlü sanatçının arşivinden özel görüntüler de izleyiciyle paylaşılacak.

Konsere; şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü, TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyeleri ile her iki vakfın bağışçıları, Zeki Müren’in hayranları katılacak. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğindeki konsere katılımın yüksek olması bekleniyor.

BAĞIŞÇISI OLDUĞU VAKIFLAR UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR

Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz ismi Zeki Müren’in mal varlığının yarısını bağışladığı TSK Mehmetçik Vakfı, aylık ortalama 10,5 milyon TL ile vatan hizmetini yerine getirirken şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden Mehmetçiklerin yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklerimizin kendilerine ve çocuklarına yardım eli uzatıyor.

Mal varlığını bağışladığı Mehmetçik Vakfı’nın kendisine şilt takdim ettiği törende konuşan Zeki Müren, “Bizi sınır boylarında bekleyen, canlarını hiçe sayan, Vatan uğruna, bizler uğruna canlarını veren Mehmetçiklerin ve de Mehmetçik analarının anısına bana gönderilen ödül teveccüh dolu bir ödüldür. Benim küçücük jestime karşı beni böyle mutlu ettiler.” diyerek yüce gönüllülüğünü dile getirmişti.

Kurulduğu tarihten bu yana geçen 37 yıl içerisinde ise, 52.054 kişiye toplam 883 milyon lira yardım ulaştıran TSK Mehmetçik Vakfı, Zeki Müren’in bağışıyla gücüne güç katarak aylık ortalama 10,5 milyon TL amaca yönelik yardımda bulunuyor. Vakıf tarafından, şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden ve gazi olan bir Mehmetçik ailesine bir defaya mahsus 64 bin TL, derecesine göre gazi Mehmetçiklerimize aylık 950 TL ile 1.500 TL arasında bakım yardımı, öğrenim durumuna göre ise Mehmetçik çocuklarına ayda 600 TL ile 900 TL arasında yardımda bulunuluyor.

Ayrıca 2009 yılından bu yana her sene Mehmetçik Vakfı’ndan yardım alan 90 şehit ve gazi Mehmetçik çocuğuna yönelik olarak Mehmetçik Çocukları kültür gezisi düzenlenmekte, 2017 yılından bu yana ise şehit anne ve eşleri ile babalarına anneler ve babalar günü yardımı yapılmaktadır.

ZEKİ MÜREN BURS FONU’NDAN 3.253 ÖĞRENCİ FAYDALANDI

Türkiye’nin eğitimle ilerleyeceği bilinciyle mal varlığının yarısını TEV’e bağışlayan Zeki Müren, vefatının 23’üncü yılında da gençlere umut olmaya devam ediyor. Sanat Güneşi’nin vefatının ardından oluşturulan Zeki Müren burs fonundan bugüne kadar 73 şehirde öğrenim gören öğrencilere 3.253 burs sağlandı. Burs Fonu’ndan 2019-2020 öğrenim yılında 261 öğrenci ayda 700 TL tutarında burs alacak.

Başarılı öğrencilere burs veren, okul, öğrenci yurdu ve eğitim merkezleri açan, eğitim ve öğretim alanında çeşitli projeleri hayata geçirerek milli eğitime katkıda bulunan, Türkiye’nin en köklü vakıflarından TEV, bugüne kadar yurt içinde yaklaşık 250 bin, yurt dışında 2 bin eğitim bursu sağladı. Eğitime katkılarını 30 adet eğitim tesisi yaptırarak Türk Milli Eğitimi’nin hizmetine sundu. Ayrıca üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilerin eğitimine destek veren TEVİTÖL’ü (TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi) 2001 yılında devraldı. İzmir’de, Trabzon’da ve Ankara’da kız öğrenci yurdu açarak Türk Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları İktisadi İşletmesi bünyesinde faaliyet alanını genişletti.