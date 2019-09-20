Karşıyaka’da otomobilsiz gün: Haydi yürüyelim

Bu yıl 16 - 22 Eylül tarihleri arasında, 48 ülkeden 2 bin 944 kentin katıldığı ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’nın teması ‘Birlikte Yürüyelim’ olarak belirlendi. Hafta boyunca tüm şehirlerde pek çok etkinliğe imza atılırken, Karşıyaka Belediyesi de organizasyonun finali olan 22 Eylül Otomobilsiz Kent Günü için aktivite programı hazırladı. Kentlerde otomobilsiz bir yaşamın mümkün olabileceğine dair farkındalık yaratmayı; yürüyüş ve bisiklet gibi çevreci, sağlıklı ve sürdürülebilir ulaşım alternatiflerine dikkat çekmeyi amaçlayan günün etkinlik alanı olarak, Bostanlı Cemal Gürsel Caddesi belirlendi. Bu doğrultuda, Suat Taşer Tiyatrosu’nun arkasındaki cadde, 24 saat motorlu araç trafiğine ve araç parkına kapalı olacak.

GÜN BOYU ETKİNLİK

Otomobilsiz Kent Günü etkinlikleri, bugün saat 10.00’da, alandaki yoga ve pilates buluşmaları ile başlıyor. ‘Bisikletliler Açılış Sürüşü’ için saat 10.30’da Karşıyaka Belediyesi önünde toplanılacak ve etkinlik alanına pedal basılacak. Ayrıca gün boyunca çeşitli bisiklet etkinlikleri, farklı yaş gruplarına yönelik aktiviteler, atölyeler, müzik dinletileri, konserler, geleneksel sokak oyunları, söyleşi, spor etkinlikleri ve dans gösterileri gerçekleştirilecek. Sosyal medyadan da #hareketlilikhaftası #birlikteyürüyelim ve #otomobilekarşıyaka etiketleri ile paylaşımlar yapılacak. Otomobilsiz Kent Günü saat 22.00’da sona ererken, Cemal Gürsel Caddesi saat 00.00’da tekrar trafiğe açılacak.

“SAĞLIĞIMIZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN”

Etkinliklere tüm Karşıyakalıları davet eden Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Dünya kentleri ile eş zamanlı olarak gerçekleştireceğimiz etkinliklerle Karşıyakamızın farkını bir kez daha ortaya koyacağız. Çevremiz, sağlığımız ve geleceğimiz için sürdürülebilir ulaşım alternatiflerine dikkat çekecek, bisiklet kullanımının ve yürüyüşün önemine ilişkin farkındalık yaratacağız. Bir yandan da spor, kültür ve sanat etkinlikleri ile keyifli bir gün geçireceğiz. Organizasyon için 21 Eylül Cumartesi saat 24.00’da Cemal Gürsel Caddesi’nde park halinde araç kalmamış olması gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış ve hassasiyet bekliyor, herkesi etkinliklerimize davet ediyoruz” dedi.