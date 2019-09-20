Biga Belediyesi'nde işçi kıyımı

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'li Bülent Erdoğan'ın belediye başkanı seçilmesinin ardından Biga Belediyesi'nde işten çıkarmalar başladı. Görevine son verilen 23 kişi, dün Biga Belediyesi önüne toplanarak basın açıklaması yaptı. İşçiler adına konuşan Ercan Tulnay, "31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrası Biga Belediyesinde görevi devralan yeni yönetim tarafından, işten çıkarıldığımız güne kadar defalarca görev yeri ve işkolu değişiklikleri, anlamsız ve sebepsiz tutanak tutmalarla, baskıcı davranışlarla ve zulümle karşı karşıya bırakıldık. Farklı sürelerde ve görevlerde hizmet ettiğimiz, emeğimizle, alın terimizle hayatımızı kazandığımız, ailelerimizi geçindirdiğimiz Biga Belediyesindeki işlerimizden toplam 23 arkadaşımızla birlikte 6 aylık süreç içerisinde çıkarıldık." dedi.

İşlerine geri dönmek için mücadele edeceklerini belirten Tulnay, "Her ne koşulda ve sebeple olursa olsun, emeğimizin ve ekmeğimizin hak mücadelesini sonuna kadar taşıyacağız ve biz kazanacağız." dedi. İşçilerin eylemine CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Biga İlçe Başkanı Atil