'Alzheimer’a karşı dans ettiler

Çarşı Kültür Merkezi’nde yapılan “Annem beni hatırlamıyor” başlıklı söyleşide de Doç. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci ile Psikolog Mevlüt Ülgen, Karşıyakalılar ile buluştu. Alzheimer riskini azaltmak için “Hayatın içinde olun” mesajı verilen etkinliklerde; sağlıklı beslenmek, alkol ve sigaradan uzak durmak, şeker, tansiyon ve kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmak, düzenli egzersiz yapmak, dans etmek, kitap okumak ve stresten uzak durmak gerektiği vurgulandı

TOPLUM SAĞLIĞINA KATKI

Çarşı’da sergilenen gösteride Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyelerini yalnız bırakmayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Toplum sağlığının korunmasına katkı sağlamak ve hastalıklar konusunda halkımızı bilinçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla, Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla ortaklaşa düzenlediğimiz organizasyon için Alzheimer Derneği İzmir Şubesi’ne çok teşekkür ediyorum. Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizi de sundukları tango gösterisi için kutluyor, örnek olmalarını diliyorum” dedi.