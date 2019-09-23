Başkan Utku Gümrükçü, başkanlık makamını mahallelere taşıdı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Balatçık ve Küçük Çiğli Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi ailesi olarak daha güzel bir Çiğli için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri de gelecek buluşmaya bekliyoruz" dedi.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak açıklamlarda bulunan Başkan Gümrükçü, "Makamımızı, müdürlerimiz ile Birlikte Balatçık ve Küçük Çiğli Mahallelerimize taşıdık... Halkımızın taleplerini dinledik, notlarımızı aldık. Çiğli Belediyesi ailesi olarak daha güzel bir Çiğli için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri de gelecek buluşmaya bekliyoruz" dedi.