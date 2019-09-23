Başkan Utku Gümrükçü, başkanlık makamını mahallelere taşıdı

İzmir'in Çiğli ilçe Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, başkanlık makamını taşıdığı Balatçık ve Küçük Çiğli mahallelerinde yurttaşların öneri ve şikayetlerini dinledi.
İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi, 09:29

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Balatçık ve Küçük Çiğli Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi ailesi olarak daha güzel bir Çiğli için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri de gelecek buluşmaya bekliyoruz" dedi.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak açıklamlarda bulunan Başkan Gümrükçü, "Makamımızı, müdürlerimiz ile Birlikte Balatçık ve Küçük Çiğli Mahallelerimize taşıdık... Halkımızın taleplerini dinledik, notlarımızı aldık. Çiğli Belediyesi ailesi olarak daha güzel bir Çiğli için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri de gelecek buluşmaya bekliyoruz" dedi.

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