'Karaburun’daki RES sayısı elektrik direkleri ile yarışır!'



Başkan Erdoğan, rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına kesinlikle karşı olmadıklarını, bu enerji kaynaklarının Türkiye’nin enerji ithalatını azaltıcı etki yarattığını hatırlatarak,’ RES’ler için tahsis edilen proje sahalarının toplamının, yarımada yüzölçümünün %71’ini kapsamasının hiçbir mantıklı izahı olamayacağını söyledi. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yarımadadaki RES yoğunluğu ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Karaburun Yarımadası’nda, dar bir bölgeye bu kadar fazla santral yapılmamalı. Türkiye engebeli ve yükseltileri çok fazla olan bir ülke. Ülkemizin hemen her ilinde ve her bölgesinde, yerleşim birimlerine uzak alanlarda, Hazine arazilerine bu santraller kurulabilir. Bunun için daha iyi ve geniş yayılımı olan rüzgâr ölçümlerinin yapılması gerekiyor. Bizler 7 gün 24 saat bu bölgede yaşayan ve yurttaşlarımızın nabzını tutan yöneticileriz. RES’ler köylerimize, yerleşim yerlerimize çok yakın yerlerde inşa ediliyor.”





BELEDİYENİN KURUMSAL GÖRÜŞÜ



Hayvanların et ve süt verimliliğine olumsuz etkisi olduğunu sözlerine ekleyen Erdoğan, yatırımcıların tüm izinlerini Ankara’dan aldıklarına dikkat çekerek şöyle devam etti:



“Santral yatırımcıları tüm izin ve lisans işlemlerinde, yerel yönetimler ve yöredeki sivil toplum örgütleri ile temas etmekten kaçınıyor. Biz Karaburun Belediyesi olarak RES’lerin proje sahalarının belirlenmesi süreçleri ve yatırım izinlerine hiçbir müdahalede bulunamıyoruz. ‘Proje inceleme’ ile binalara ‘yapı kullanma izni ve tetkiki’ dışında hiçbir etkimiz olamıyor. RES’lerle ilgili Karaburun Belediyesi’nın kurumsal görüşü, yenilenebilir enerjiye karşı olmamakla birlikte, ilçemizde RES’lerin fazlasıyla doyum noktasına ulaştığı, yeni santral inşa edilmemesi ve yasal olarak öngörülmüş yerleşim alanlarına yaklaşım mesafesini hiçe sayarak inşa edilmemesi yönündedir.” dedi.