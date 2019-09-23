İzmir'de otomobilsiz sokaklarda en çok çocuklar eğlendi

İzmir'de dün “Otomobilsiz Kent Günü” ve “Açık Sokaklar Günü” etkinlikleri nedeniyle Cumhuriyet Bulvarı'nın bir kısmı trafiğe kapatıldı. Etkinlikler çerçevesinde Cumhuriyet Bulvarı ile Ali Çetinkaya Bulvarı'nın kesiştiği alana spor oyunları alanı, bisiklet sergi alanı, çocuk atölyeleri alanı, yaya ve bisiklet platformu, smothie bike, bahçe oyunları alanı ve atölyeler açıldı. Alana kurulan sahnede ise zumba, ritm gösterileri ve çocuklara yönelik dans etkinlikleri gerçekleştirilirken, engelli bireylerin de katılabileceği çeşitli etkinlikler düzenlendi.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EÜLENDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin “Açık Sokaklar Günü” kapsamındaki etkinliklerden en çok çocuklar keyif aldı. Genç katılımcı Kerem Nurhan "Burada bizim için çok şey var, langırt oynuyoruz, bisiklet sürüyoruz. Çok eğleniyoruz. Bu güzel etkinlik için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" dedi. Etkinlik alanına küçük çocuğuyla gelen Elisabeth Garnero ise "Özellikle çocuklar için gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Geçen sene de benzer bir etkinliğe katılmıştık. Çocuğum için bu tarz etkinlikleri çok önemsiyorum. Hem topluma bir mesaj bırakmak gerekli hem de çocuklar i&ccedi l;in oldukça eğlenceli bir etkinlik" diye konuştu. Otomobilsiz bir kent dileği olduğunu belirten katılımcı Latife Erokay "Keşke böyle günler daha fazla yaşanabilse. Trafiğin rahatlatılması, insanların toplu taşımaya özendirilmesi gerekiyor. O zaman yollar çok daha farklı olacak. Bugün de çok güzel bir etkinlik olmuş, özellikle çocuklar çok eğleniyor" diye konuştu.