Terra Madre, İzmir'e geliyor

İzmir’de düzenlenecek Terra Madre Fuarı’na sadece İzmir değil, tüm Türkiye ve Akdeniz’den küçük üreticiler katılacak. Anadolu mutfağının ve tarım ürünlerinin tüm örneklerinin buluşacağı fuarda, bugüne kadar ürettiğini pazarlamakta zorlanan üreticiler, kadimden gelen yerel ürünlerini tüm dünyaya aracısız olarak tanıtacak. Slow Food birlikleri ve diğer belediyeler aracılığı ile üreticilerin tek tek tespit edileceği fuarın hazırlık süreci 18 ay sürecek ve bu sürecin yönetimine Türkiye’den yüzlerce gönüllü katılacak.

Fuarda Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinden gelen gastronomik ürünler buluşacak. Fuar kapsamında üreticiler de bir araya gelerek sorunlarını konuşacak. Sağlıklı gıdaya erişim ve tarım konusunda çok sayıda panel ve çalıştay yapılacak. İzmir’de gerçekleşecek Terra Madre’nin Türkiye ve Akdeniz’den yüzlerce yerel üretici ve binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir ve Türkiye’deki üreticilerin emeğinin yerde kalmaması için alternatif pazarlar yaratmak zorundayız. İzmir ve ülkemizin her yerinde birbirinden değerli ve lezzetli ürünler üretiliyor. Bu ürünler pazarda karşılığını bulamadığı için birer birer yok oluyor, Türkiye’nın gıda ve tarım kültürü avuçlarımızın içinden kayıp gidiyor. Bunu engellemek için yürüttüğümüz çalışmaların en önemli ayağını Terra Madre Anadolu oluşturacak” dedi. Toplantının Türkiye’nin tarımsal üretimi için de kritik öneme sahip olduğunu belirten Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: “Önümüzdeki 18 ay &c cedil;ok yoğun bir çalışma programı yürüterek Türkiye’nin her yerindeki yerel ve küçük üreticilere tek tek ulaşacağız. Onların paha biçilmez değerdeki ürünlerine iadeyi itibar edilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Bu denli kadim bir tarım ve mutfak kültürü olan bir ülkede, küçük üreticilerin hızla eksilmesi, kırsal nüfusun azalması ve binlerce yıllık gıda kültürümüzün kaybolması kabul edilemez. Bu organizasyon sadece bir fuar etkinliği olmayacak. Aynı zamanda başka bir tarım vizyonunun mümkün olduğunu tarihe not düşecek”.