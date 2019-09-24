Aliağa Emek ve Barış Şenlikleri sona erdi

Daha sonra Emek Mücadelesi ve Sendikalar konulu panel yapıldı. Aliağa Demokrasi Meydanı'nda, CHP 26.dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı'nın yönetiminde yapılan panele, yazar Zafer Aydın ve eğitim uzmanı Dr. Erkan Aydoğanoğlu konuşmacı olarak katıldı. Şenliklerin akşam bölümünde ise Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin'in Şiir ve Müzik Dinletisi'nin ardından Ezginin Günlüğü sahne aldı.

CHP 26.dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, panelde yaptığı konuşmada, "Keşke hiç bu dayanışmayı göstermek için bir araya gelmeyeydik de.. Her zaman en başta aydınlıklar için, yan yana olmayı başarıp sürdürmüş olsaydık diyelim. Ne yazık ki iktidarın yoğun bir baskısının yaşandığı günlerde, geçmiş dönemlerde sağ iktidarların tohumlarını serpiştirdiği, ayrışmadan, kötülükten, nefretten, kinden beslenen bir anlayışın, toplumun tüm kesimlerini hedef alarak kutuplaşmayla kendini kalıcı bir tek adam rejimine olanak sağlayan bir pozisyon yarattığı günlerdeyiz" dedi.

"BU GÜNLER BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

"Geçmişe baktığımızda bu yollardan hep geçildi, geçilecek. Gelecekte de yine direniş günleri olacak ama bu günler bizler için çok kıymetli." diyen Akatlı, "Bugünlerde direnenler, bugünlerde ödün vermeyenler, bugünlerde o duruşunu kararlılıkla sürdürenler... Çünkü cezalandırılmaktalar, çünkü her zamankinden daha büyük bir kıyımla karşı karşıya kalmaktalar ve kıyımla karşı karşıya bırakılan emekçilerin yanında kendi mevkiini, kendi konumunu riske atmaktan kaçınmadan duranlar büyük bir selamı, büyük bir gönül dostluğunu, gönülden bir selamı hak ediyorlar. Hepinize yürekten selam olsun. Hem direnen emekçi arkadaşlarıma, hem 128 gündür burada direnen arkadaşlarıma, hem de bu direnişi yalnız bırakmayan, yalnızlaştırmayan, onların sözüne söz katan, onların sesine ses olan tüm yoldaşlarımıza selamlıyorum" diye konuştu.