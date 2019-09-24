İzmir'in kuş cenneti flamingolar için temizlendi

Flamingoların yaşam alanı için düzenlenen etkinliğe ÇEVMER Müdürü Prof. Dr. Dinçer Ayaz, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, gönüllüler ve öğrenciler katıldı.



Temizlik çalışmasında; martıların ve rüzgârların adaya taşımış oldukları plastik şişe kapakları, poşetler, sigara izmaritleri gibi çeşitli maddeler toplandı. Etkinlikte konuşan ÇEVMER Müdürü Prof. Dr. Dinçer Ayaz, “Temizlik çalışması sırasında ortaya çıkan en ilginç atıklardan bir tanesi bir ilaca ait ampul idi. Bu durum, kirliliğin yerinde kalmadığını ve maalesef doğaya olumsuz etki ettiğini gösterdi. İlaç şişelerinin bulunması tıbbı ve tehlikeli atıkların doğaya karıştığı konusunda önemli bir gözlem ve tespit oldu. Bu konularda halkımızın daha dikkatli ve bilinçli olması gerekliliği ortaya çıktı. Bunun için de tüm eğitim kurumlarımızın bu konuda sıklıkla çalışma yapması gerektiği sonucuna vardık” dedi.

Avrupa’daki flamingo popülasyonunun yüzde 30’unu barındıran adada temizlik çalışmasının ardından, flamingoların yeni üreme döneminde yuva yapabilmeleri amacıyla çapa yapıldı. İzmir Kuş Cenneti Flamingo Adası, yapılan çalışmalar ile yuva yapmak için uygun bir hale getirildi.