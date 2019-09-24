Koyundere Şenlikleri'ne büyük ilgi

Menemen Belediyesi tarafından organize edilen Koyundere Köy Şenliği, Menemen ve İzmir’in dört bir yanından gelen yüzlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gün boyunca tüm konukları sıcak ev sahipliği ile karşılayan Koyundere halkı, tarlalarında yetiştirdikleri yerel ürünleri ve doğal gıdaları ziyaretçilere sundu. Koyundere köy meydanında Atatürk Büstü açılışı ile başlayan Köy Şenliği’nde daha sonra Gazi Mahallesi Muhtarlık Binası açılışı gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Koyundere Köy Şenliği Açılış Programı’nda ilk konuşmaları yapan Koyundere Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Tosun ve Koyundere Gazi Mahallesi Muhtarı Kadri Kahya, şenliğe emeği geçenlere teşekkür etti, katılımcılara hoş geldiniz dediler.

Yaptığı konuşmada, yerelden kalkınma şiarıyla yola çıktıklarını ve ilk 5 ay itibariyle Emiralem ve Bozalan şenlikleri ile başlattıkları köylü kalkınma hareketine Koyundere Köy Şenliği ile devam ettiklerini dile getiren Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Menemen’de köylülerimiz ellerinden birinin tutmasını istiyor. Biz de el ele verdik köylerimizin kalkınması için çalışıyoruz. Önümüzdeki ay ortasına kadar Merdivenli Pazar Yeri’nde Köy Pazarımızı açacağız. Tek amacımız, köylümüzün orada aracısız olarak mallarını satması. Belediye olarak yer işgali parası ya da başka bir para talep etmeyeceğiz. Tarım ve Hayvancılık Kooperatifi’ni tamamladık. Önümüzdeki hafta sonuna kadar Kooperatif’in genel kurulunu gerçekleştirmiş olacağız. Tarım ve Hayvancılık Kooperatifi ile birlikte Menemen’in incirini, çileğini, pamuğunu, üzümünü, yoğurdunu markalaştıracağız” dedi.

Bütün bu çalışmaları 5 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Aksoy, “5 aylık bir yönetim olarak Kadın Danışma Merkezi’ni ve kreşimizi açtık. Sevgi Yolu’nu ve Şiir Sokağı’nı yenileyerek kullanıma sunduk. 3 tane kütüphanemizi faaliyete geçirdik, sonraki de sırada. Uğur Mumcu ve Srebrenitsa anıtlarını açtık. Kasımpaşa Üstgeçidi’ni yıkarak asansörlü, yürüyen merdivenli yeni üst geçidi yapacağız. Hayvan Barınağımızın çalışmaları devam ediyor. Bir diğer kreşimiz eski Öğretmenevi’nin olduğu yerde yapılıyor, en kısa zamanda orayı açacağız. Seyrek Kız Yurdu hızlı bir şekilde yapılıyor. Menemen Belediyesi çalışıyor ve çalışmaya da devam edecek” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Köy Şenliği’ne katkı sağlayan Koyundere Gençlik Derneği Başkanı ve muhtarlara plaket verdi.

Şenliğin kültür ve sanat etkinlikleri, öğle saatlerinde Menemen Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisi ile başladı. Ardından Menemen Belediyesi Halk Müziği Dinletisi ile süren şenlik coşkusu; Koyun ve Keçi Güzellik Yarışması, Ağaçkakan Kukla Tiyatrosu, Yöresel Peynir Yarışması ve Duvara Karşı Tiyatro Palyaço Gösterisi ile tüm güne yayıldı. Organizasyonun finalini Yücel Tuğrul ve Su Tamay Ege Türküleri Konseri yaptı. İkili, köy meydanında kurulan sahnede, konuklara unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Şenliğe katılan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy da gün boyunca Koyundere halkının ve ziyaretçilerin coşkusuna ortak oldu.