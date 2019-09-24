İtfaiyecilerle bir araya gelen Soyer: Sizinle gurur duyuyorum

İtfaiye Haftası’nın ilk gününde itfaiyecilerle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, itfaiye çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Türk İtfaiye Teşkilatı’nın belediyelere devrinin 96. yılı, 23–29 Eylül tarihlerinde düzenlenen İtfaiye Haftası ile kutlanıyor. İtfaiye Haftası’nın ilk gününde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, İtfaiye Daire Başkanı Murat Varlıorpak, İtfaiye teşkilatı yöneticileri ile İtfaiye personeli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.

Gece gündüz çalışarak İzmirlilerin canını ve malını koruyan itfaiye teşkilatının İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüz akı olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Fedakarca yaptığınız çalışmalar göğsümüzü kabartıyor. Karabağlar Tırazlı’da çıkan orman yangınında canla başla çalışan tüm personelimi kutluyorum. Sizinle gurur duyuyorum. Biz de İtfaiye teşkilatımızın daha da güçlenmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Rusya’nın Saratov kentinde düzenlenen İtfaiye Yangın ve Arama Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası’nda İzmir’i başarıyla temsil eden itfaiyecileri de kutlayan Başkan Soyer, gönüllü itfaiyecilik çalışmalarına ağırlık vereceklerini ve özellikle çocukların yangın, arama kurtarma konularında bilinçlendirilmesi için çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. İtfaiye Daire Başkanı Murat Varlıorpak, kırsalda orman yangını ile mücadele konusunda 106 adet yangın su tankerinin alınıp, muhtarlara gönüllü itfaiyecilik eğitiminin verilmesi için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

NEFES KESEN TATBİKATLAR

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında hafta boyunca ilk yardım, yangın söndürme ve tahliye, tatbikatları gerçekleştirilecek. İtfaiyeciler, 24 Eylül 2019 Salı günü Torbalı Ticaret Odası 80. Yıl Ortaokulu ile Urla’daki EGİAD Ortaokulu’nda yangın söndürme ve kurtarma, 25 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’da İZSU’nun Buca Şube Müdürlüğü’nde yangın söndürme ve kurtarma, 26 Eylül’de Aliağa Milangaz Dolum Tesisi’nde sanayi tipi yangın söndürme tatbikatı yapacak. Aynı gün saat 14.00’da ise Konak Türk Telekom İzmir Bölge Müdürlüğü’nde dağcılık ekibi yüksek katlı binadan kurtarma çalışması yapacak. 27 Eylül Cuma günü NATO Kara Komutanlığı’nda yangın söndürme, tahliye ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirilecek.