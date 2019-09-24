Buca'da 'İmar barışı' fırsatçıları ormanlık araziyi satılığa çıkardı!

Yaz aylarında orman yangınlarıyla binlerce ağacını kaybederek ağır yara alan İzmir’in akciğerleri Buca ormanlarında fırsatçılar tarafından yapılan talana karşı mücadele devam ediyor. Buca Belediyesi tarafından kurulan özel ekip, ilçenin kırsal bölgeleri Kaynaklar, Kırıklar, Karacaağaç, Belenbaşı ve Doğancılar mahallelerinde inceleme yaptı.

50 DÖNÜMLÜK ORMANDA 13 VİLLA, ÇİFTLİK EVİ VE GECEKONDU



İnceleme sırasında, Kırıklar Mahallesi Doğancılar mevkiinde yaklaşık 50 dönümlük ormanlık Hazine arazisi üzerinde, “İmar Barışı” projesinin sona ermesine aldırmadan inşa edilen 13 yapı tespit edildi. Yasal işlemlerin gerçekleştirilmesinin ardından ormanları katlederek yapılan villa, çiftlik evi ve gecekondu tipi 13 yapı, Buca Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

2 BİN 800 METRELİK ORMAN ALANI 400 BİN TL’YE SATIYOR



Öte yandan, yıkımı gerçekleştirilen yapılar içerisinde havadan ve karadan görüntü çekimleri

gerçekleştirildi. Çekimler sırasında, bir yapıdaki “satılık” ilanı dikkat çekti. Mülk sahibi olduğunu iddia eden ve söz konusu ormanlık arazideki 2 bin 800 metrekarelik alanı çitlerle çeviren şahıs, hazine arazisi ve içerisinde kaçak yapı için 400 bin TL para karşılığında satışını yapacağını ifade etti.

SUÇA ORTAK OLMAYIN

Yıkılan arazilerin en kısa sürede İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yeniden ağaçlandırılacağını ifade eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, vatandaşları devlet arazisini satanlara karşı uyardı.

Başkan Kılıç, “Yeşil alanlarımıza karşı fırsatçılar tarafından gerçekleştirilen talanı engellemek için seferberliğimiz devam edecek. Sadece ormanlık alanlarımızda değil, Bucamızın her yerindeki yeşil alanlarımızı koruyarak daha da arttıracağız. Bu mücadele, hepimizin mücadelesidir. İmar affından yararlanmak isteyen fırsatçılar maalesef hemşehrilerimizin hakkı olan ormanları işgal ederek yine hemşehrilerimize satıyor. Hiç kimse bu suça ortak olmasın. Hemşehrilerimizi özellikle ormanlık bölgemizde ev alırken belediye ile iletişime geçmeye davet ediyorum. Bizlerin amacı bu işgallere karşı mücadele ederken kandırılmış vatandaşlarımızı mağdur etmek değil. Tapusu, imarı olmayan hiçbir yapıyı, araziyi kesinlikle satın almayın; suça ortak olmayın” diye konuştu.