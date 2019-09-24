Süslü kadınlardan Alaçatı turu

Organizasyonunu Zeynep Erdem’in üstlendiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Alaçatı pazar yerindeki balık mezatının yapıldığı alanda toplanan “Süslü Kadınlar”, Alaçatı sokaklarından geçerek, Çamlık yoldan Ilıca dört yola kadar gidip başlangıç noktalarına döndüler. “Süslü Kadınlar”, güzergah boyunca bisikletlerine taktıkları “Bisikleti seç, trafiği geç”, “Bisiklet ayaklarınızı yerden keser”, “Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu”,“Bisikletliyi fark et, yolu paylaş”, “Bisiklete atla, hayatını yaşa”sloganlarını tekrarlayarak farkındalık yarattılar. 115 şehir ve 14 ülkede eş zamanlı gerçekleşti Bisiklet turunun öncesinde açıklama yapan organizasyon sorumlusu Zeynep Erdem, 2013 yılında İzmir’de Sema Gür’ün girişimleriyle, bisiklete binen bir grup kadının desteğiyle bu organizasyonun hayata geçtiğini hatırlattı.