İzmir Büyükşehir ve TÜLOV, 'İşgalden Kurtuluşa İzmir' paneli düzenliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) işbirliğiyle düzenlenen panelde, tarihin en önemli günlerinden olan ve ilki işgalin, ikincisi de kurtuluşun simgesi olarak değerlendirilen 15 Mayıs 1919 ile 9 Eylül 1922 günlerinin önemini dile getirilecek. Prof. Dr. Nurettin Demir moderatörlüğünde yüzüncü yıla denk gelen İzmir’in tarih dilimleriyle anlam kazanacak panel etkinliğinde 15 Mayıs 1919’dan, 9 Eylül 1922’ye kadar İzmir’in işgal ve kurtuluşunun o anlamlı bağımsızlığı konuşulacak ve tartışılacak.



Panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Kemal Arı (Tarihçi - Dokuz Eylül Üniversitesi), Dr.Derya Genç Acar (Tarihçi - Adnan Menderes Üniversitesi), Özgür Özel (CHP Manisa Milletvekili, CHP Grup Başkanvekili), Veli Ağbaba (CHP Malatya Milletvekili, CHP Genel Başkan Yardımcısı) katılacak.

Programda müzikolog besteci ve yorumcu Serap Yenici muhteşem yorumlarıyla sahne alacak. Sanatçı Serap Yenici Atatürk ve İzmir şarkılarını seslendirecek.