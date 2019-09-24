İzmir'de imam hatip isyanı.. Veliler ayaklandı: Bu yanlıştan dönün

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) öncülüğünde biraraya gelen veliler imza, “İkili eğitim istemiyoruz” diyerek imza topladı. 800’e yakın imza toplayan öğrenci velileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne imzaları teslim etti.



Veliler adına açıklamayı okuyan Filiz Güneş, ”Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında, ihtiyaç olmadığı halde, okulumuzun bünyesinde, iki cami hocasının özel çabalarıyla, imam hatip ortaokulu açılmıştır. Ancak talebin çok düşük olması nedeniyle geçen yıl eğitim öğretime geçilememiştir. Bu yıl ise, yine talebin çok düşük olmasına rağmen eğitim öğretime geçilmiştir. Okulumuzun bünyesinde ikinci bir okul türünün daha açılmış olması, beraberinde birçok sıkıntıları da getirmiştir. Şöyle ki; geçtiğimiz eğitim öğretim yılında okulumuzda tekli eğitim yapılırken bile, okulun 1200 olan mevcudunu okulun kapasitesinin karşılayamaması sıkıntılara yol açmaktaydı- bu yıl imam hatip ortaokuluna dört sınıfın tahsis edilmesi ve sınıf mevcutlarının 7-16 arasında olması nedeniyle akademik eğitim veren ortaokulda ikili eğitime geçilmiş, sınıf mevcutları 40-45’e çıkmıştır. Çocuklarımız mağduriyet yaşamaktadır.”

“YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜN”

Mağduriyet yaratan uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini belirten Güneş, “İhtiyaç olmadığı halde aynı okulun bünyesinde, mevzuata aykırı olarak farklı iki okul türünün açılmasını ve bunun yarattığı sıkıntılardan kaynaklı olarak çocuklarımızın olumsuz etkilenmesini istemiyoruz. Bu amaçla, çocuklarımızın üstün menfaatleri için, sesimizi ilgililerin ve yetkililerin duymasını ve bu yanlıştan bir an önce dönülmesini istiyoruz” diye konuştu. Öğrenci velilerine İzmir Barosu avukatları da hukuku destek verdi.