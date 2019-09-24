Türkiye’nin en kapsamlı can dostları festivali başlıyor

Sokak hayvanları özelinde gerçekleştirilerek onlara yuva arayan ilk festival olarak dikkat çeken ve “doğa, çocuk, can dostları” temasıyla düzenlenen Patival Konak’la ilgili basın toplantısı, Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, organizasyona destek veren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile basın mensuplarının geniş katılımıyla gerçekleşti.

SİZE ANLATACAK BİR ÖYKÜMÜZ VAR

Düzenlenen basın toplantısında organizasyonla ilgili bilgiler veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sözlerine “Bizim bugün burada size anlatacak bir öykümüz var. Bilmenizi isterim ki, bu öykü, hayatı ve çevreyi savunan yani ağacına, toprağına, suyuna, can dostlarına sahip çıkan, daha iyi bir yaşamın mümkün olduğuna inanan, çocuklarına daha iyi bir gelecek bırakmak isteyenlerin hikâyesidir” diyerek sözlerine başladı.





STK'LER DESTEKLİYOR



Festivali, İzmir’in kalbinde gerçekleşecek bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğünü vurgulayan Batur, “Türkiye’nin alanında en büyük doğa, çocuk, yaşam ve evcil hayvan festivalini Konak’ta gerçekleştiriyor olacağız. Bu noktada, festival çatısı altında oluşturduğumuz güç birliğinin de oldukça görkemli olduğunu vurgulamak isterim. Greenpeace, Ege Orman Vakfı, TEMA, İZÇEV, AKUT gibi çevre kuruluşları, Anadolu Otizm Derneği, Çağdaş Yaşam Derneği, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, HAYTAP’tan Foça Hayat’a, Çeşme’deki ÇESAL’den Hayvanlara Yardım Derneği’ne Menemen Can Dostları’ndan Seferihisar’daki SEHAYDER’e kadar uzanan ve adını sayamadığımız birçok sivil toplum kuruluşu bizi destekleyecek. Biz büyük bir topluluk olarak Gündoğdu’da yerimizi alacak ve doğamıza, hayatı paylaştığımız can dostlarımıza, çocuklarımıza yani aslında daha iyi bir yaşam umuduna tutunacağız” dedi.

'FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ'



İzmir’in yakın zamanda büyük bir felaket yaşadığını ve neredeyse bir ilçe kadar büyük yeşil alanını, o alanı ev sayan nice canlısını kaybettiğini anımsatan Batur, “Ciğerlerimiz yanarken, hepimiz çok üzüldük, çaresiz kaldık. İşte biz bu etkinlikle doğanın bizim için, hayat için önemine dikkat çekerek farkındalık yaratmak istiyoruz. Ama bu öykünün size anlatmak istedikleri sadece bu kadar da değil… Festivalimizin çok önemli bir özelliği daha var. Böylesi kapsamlı olan ve çok sayıda katılımcıyla desteklenen bu etkinliği sokaktaki can dostlarımız özelinde düzenliyoruz” diye konuştu.

'CAN DOSTLARIMIZI SAHİPLENİYORUZ'

Batur, festival sırasında barınaklarda kalan yaklaşık 100 can dostun sahiplendirilmesinin hedeflendiğini de belirtti. Başkan Batur, Konak Belediyesi’nin festivalin ardından da can dostlara yuva arayışına, sosyal medya hesapları ve belediye web sayfasından destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

İZMİRLİLERE ÇAĞRI

Bağışlanan mama miktarının katılım oranında artacağını belirterek, tüm İzmirlileri festivale çağıran Batur, sözlerini şöyle noktaladı: “Festivalin tüm destekçilerine çok teşekkür ediyorum; onların emekleri büyük. Tüm hemşehrilerimi de bu hafta sonu, Gündoğdu’ya, aslında Konak’ta bundan böyle her öykünün daha iyi nasıl yazılacağını görmeye bekliyorum; çünkü biz bunun için gece gündüz çalışıp, elimizden gelen ne varsa yapıyoruz.”

HAYTAP İzmir Temsilcisi Meral Örünç ile festivalin fikir annesi, hayvan hakları savunucu Banu Özdemir, desteklerinden dolayı Başkan Batur’a teşekkür etti.

PROGRAM 5 SAAT SÜRECEK

Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak ve akşam saat 21.00’e kadar devam edecek festivalde birçok sivil toplum kuruluşu İzmirlilerle buluşacak. Festivalde birbirinden renkli aktiviteler yer alacak. Hayvan haklarına duyarlılığıyla bilinen, O Ses Türkiye 2015 yılı birincisi Elnur Hüseynov konser verecek. Dans gösterileri, K9 şovları ve can dostların yetenek ve güzelliklerini sergileyecekleri çeşitli yarışmalar yapılacak. “En Yetenekli”, “En Şık” ve “Sahibine En çok Benzeyen” olarak belirlenen üç farklı dalda düzenlenecek yarışmalarda dereceye giren can dostları için çeşitli hediyeler verilecek. Katılım herkese açık olacak.

ÇOCUKLAR İÇİN ATÖLYELER

Projenin ana destekçilerinden Kinderland/Çocuklar Ülkesi ise etkinliğe gelecek çocuklar için üç farklı oyun atölyesi kuracak. Meslek öğrenme oyun atölyelerinde çocuklar hem eğlenerek öğrenecek hem de sürpriz hediyeler alacak.

"BİR ÖYKÜSÜ VAR"



Festival, barınaklarda bakılan can dostların öykülerini de gündeme taşıyacak. Konak Belediyesi, Şopengazi Nebiha Deprem Bakımevi’nde yaşamını sürdüren can dostlarının her birinin fotoğraf ve öyküsünün yer aldığı bir kitapçık hazırladı. Üniversite öğrencilerinden oluşan Ateş Böceği Gönüllü grubuyla birlikte, günlerce süren çalışmanın ardından oluşturulan “Bir Öyküsü Var” kitapçığı, sıcak bir yuva bekleyen onlarca can dostun öyküsünü katılımcılara aktaracak. Kitapçık, Şopengazi Barınağı’na ait stantta yer alacak, katılımcılar bakımını üstlenmek istediği can dostu festival sırasında sahiplenebilecek.

BARINAKLARA MAMA DESTEĞİ

Etkinliğin bir diğer ana sponsoru Lider Pet Food festival sonunda, yüzlerce kedi ve köpeğin bulunduğu Şopengazi Nebiha Deprem Bakımevi ile Konak Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşamını sürdüren can dostları için katılımcı oranında mama bağışı yapacak. Her iki barınak için 1’er ton mama bağışı sağlanması hedefleniyor.

Lider Grup, festivale gelen tüm İzmirlilere ücretsiz kedi ve köpek maması da hediye edecek.

Konak Belediyesi de katılımcılara sokak hayvanları için ücretsiz mama kabı ve temizlik torbası dağıtacak.