AHBAP İzmir gönüllülerinden Nida'ya sürpriz ziyaret

Ahbap İzmir gönüllüleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisinde 4 aydır tedavi gören, 'Non-Hodgkin Lenfoma' kanseri hastası 16 yaşındaki Nida Karadal'ı ziyaret etti. Daha önce Sanatçı haluk Levent'in ziyaret ettiği Karadal, Ahbap gönüllülerinin sürpriz ziyareti karşısında şaşırdığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.





Karadal'ın kaldığı odaya Haluk Levent ve Edis maskeleri takarak giren gönüllüler, bir süre Nida ve annesi Gülcan Karadal ile sohbet etti.

Ahbap gönüllüleri, Nida'ya üzerinde hayranı olduğu dünyaca ünlü Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber'ın resminin bulunduğu bir tişört hediye etti. Gönüllüler Nida'ya bir de sanatçı Murat Dalkılıç'ın görüntülü mesajını izletti. Dalkılıç, mesajında en uygun zamanda kendisini ziyaret edecegini söyledi.

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Ahbap İzmir İnsanlık Çalışma Grubu Başkanı Enes Ceylan, Ahbap İzmir ailesi olarak Nida ile buluştuklarını söyleyerek "Hayranı olduğu sanatçı Edis'in maskeleri ile kendisine sürpriz yaptık. Nida'nın küçüklükten beri hayranı oldugu Murat Dalkılıç'ın görüntülü mesajını ilettik. Tedavi sürecinde yanında olacağımızı ve güzel dileklerimizi Nida'ya ilettik. Nida ve tüm çocuk hastalarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Anne Gülcan Karadal ise kızını yaşadığı rahatsızlıktan dolayı içine kapandığını ancak Haluk Levent ve Ahbap gönüllülerinin yaptığı ziyaretin ardından Nida'nın kendileriyle daha çok temas kurduğunu dile getirdi. Anne Karadal, bugünkü ziyaretle de kızının yine yüzünün güldüğünü ifade etti.