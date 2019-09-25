Zeki Müren, Çiğli'de anıldı

İzmir Kültür ve Musiki Derneği katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik Çiğli Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlendi. Etkinliğe Başkan Utku Gümrükçü ve İzmir Kültür ve Musiki Derneği yöneticilerinin yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile İzmir’in farklı kentlerinden gelen yüzlerce sanatsever katıldı. Zeki Müren anısına düzenlenen gecede Şef İsmail Özçeltik yönetiminde sahne alan Türk Musiki Korosu, değerli sanatçının birbirinden değerli eserlerini seslendirdi. Dinleyiciler gece boyunca sanat müziğinin keyfini doyasıya yaşadı.

Sanata ve sanatçıya verilen değerin toplumların gelişmesi açısından önemli olduğuna değinen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “İcra ettiği sanatı ve kişiliğiyle sanat tarihimizin en önemli isimlerinden olan Zeki Müren’i şahsına yakışır bir etkinlikle anmak istedik. Bu doğrultuda İzmir Kültür ve Musiki Derneği’nin katkılarıyla bu güzel geceyi düzenledik. Sahne alan Türk Musiki Korosu’na ve bu anlamlı gecede bizlerle birlikte olan tüm sanatseverlere teşekkür ediyorum” dedi.