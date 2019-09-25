Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan ilik hakli bekleyen Çelen ailesine ziyaret

Bozdoğan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ebru Çelen, 2 yıl önce ağzından kan gelmesi üzerine ailesi tarafından Bozdoğan Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Genç kız, buradaki ilk müdahalenin ardından önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından da Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ailesinin 4 çocuğundan biri olan Ebru Çelen'e, burada kan kanseri teşhisi koyulup, tedavisine başlandı.

BABA - KIZ NAKİL BEKLİYOR



18 ay boyunca kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören Çelen, ailesinin de verdiği moralle kanseri yendi. Ebru Çelen, 6 ay önce babasının da aynı hastalığa yakalandığını öğrenince yıkıldı. Sağlığa kavuşmasından 6 gün sonra babası Yılmaz Çelen'e teşhis koyulmasıyla büyük üzüntü yaşayan Ebru Çelen'in hastalığı da 2 ay sonra tekrarladı. Baba- kız, şimdi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde iyileşebilmek için ilik nakli olmayı bekliyor.





DONÖR OLUN



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilik nakli bekleyen Ebru Çelen ve babası Yılmaz Çelen'i hastanede ziyaret etti. Baba-kız ile bir süre sohbet eden Çerçioğlu, kendilerine her türlü desteğin verileceğini söyledi. Binlerce vatandaşın ilik ve kan beklediğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, Türkiye çapında bir kampanya başlattıklarını kaydetti. Başkan Çerçioğlu ilik nakli bekleyen hastalar için "Hayat oluyoruz" dedi. Çerçioğlu, herkesi, perşembe günü Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda konuşlanacak olan Kızılay TIR'ına kök hücre ve kan bağışı donörü olmaya davet etti.

Ebru Çelen de babasıyla birlikte sağlıklarına kavuşabilmek için ilik nakli beklediklerini belirtip, "Uygun ilik bizim için hayat demek. O nedenle herkesi kök hücre bağışı için kan vermeye davet ediyorum" dedi. Şarık söylemeyi çok sevdiğini de anlatan Çelen, hastalığı nedeniyle üniversitiye gidemediğini de kaydetti.