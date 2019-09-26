İZSU'dan kış önlemleri

Yağışların başlayacağı şu günlerde yoğun tempoda çalışan ekipler, Bornova ilçesi Kavaklıdere Mahallesi, Dere ve Kavak sokaklarındaki evlerin önünde bulunan ve dere kesitini daraltan beton geçişleri kaldırdı.





Metalden, daha yüksek ve estetik geçişler yapıldı; dere kanalları yükseltildi. Yağışlarda su akışını rahatlatmak amacıyla derenin kesitinin daraldığı noktalarda menfezler yenilendi. Buca İlçesinde bulunan Kozağaç dere kenarında baypas hattı olarak bulunan tıkalı betonarme büz temizlenerek açıldı. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, dereleri kışa hazırlamak ve taşkınların önüne geçmek için sıkıntılı noktalara gece gündüz çalışan ekiplerle müdahale ettiklerini bildirdi.