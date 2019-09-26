İZSU'dan kış önlemleri

İZSU Genel Müdürlüğü, yoğun yağışlarda taşkınların yaşandığı Bornova; Buca,Karabağlar ve Çiğli ilçelerindeki derelerde ıslah çalışmaları yanı sıra, dere temizliği yaparak kapalı ve dar kesitli menfezleri genişletme yoluna gitti.
Mehmet İNMEZ / İZMİR
Yayınlanma tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe, 09:25

[Haber görseli]Yağışların başlayacağı şu günlerde yoğun tempoda çalışan ekipler, Bornova ilçesi Kavaklıdere Mahallesi, Dere ve Kavak sokaklarındaki evlerin önünde bulunan ve dere kesitini daraltan beton geçişleri kaldırdı.

[Haber görseli]

Metalden, daha yüksek ve estetik geçişler yapıldı; dere kanalları yükseltildi. Yağışlarda su akışını rahatlatmak amacıyla derenin kesitinin daraldığı noktalarda menfezler yenilendi. Buca İlçesinde bulunan Kozağaç dere kenarında baypas hattı olarak bulunan tıkalı betonarme büz temizlenerek açıldı. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, dereleri kışa hazırlamak ve taşkınların önüne geçmek için sıkıntılı noktalara gece gündüz çalışan ekiplerle müdahale ettiklerini bildirdi.

A+ A-