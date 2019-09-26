Aylin Nazlıaka, Cumhuriyet Ege Temsilciliği'ni ziyaret etti

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi ve Parti Meclisi'nin oyuyla yaklaşık 4 yıl aradan sonra yeniden CHP çatısı altında siyaset yapmaya başlayan 26. Dönem Milletvekili Aylin Nazlıaka Cumhuriyet EGE Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nu ziyaret etti.



Nazlıaka, doğru habercilikte öncü olan Cumhuriyet Gazetesi’nin Ege bölgesinde başarılı ve etkili habercilik yapacağına inandığını ifade etti.