İzmir Körfezi’nde festival havası esecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Marina Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Konak Pier’in destekleri ile düzenlenen İzmir Arkas Körfez Yarışı’na ilgi her geçen yıl artıyor. İzmir Arkas Körfez Yarışı’na ilk sene 40’ın üzerinde tekne ve 400’e yakın yarışçı katılırken geçen yıl tekne sayısı 50’ye çıkmıştı. Bu yıl da yarışa 50’ye yakın teknenin katılması bekleniyor. Yarışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bizzat katılacak ve takımın bir parçası olarak rakipleriyle yarışacak.

İzmir Körfezi’nde her noktasından yarış izlenebilecek

Onlarca yatın üçgen ve sosis rotalarda kıyasıya mücadele edeceği İzmir Arkas Körfez Yarışı, Gündoğdu’da kurulacak Hilltown Seyir Terası’nda izlenebileceği gibi Gündoğdu Meydanı ile Alsancak Vapur İskelesi arasında, Göztepe Vapur İskelesi’nden Konak Pier ve Konak Vapur İskelesi’ne kadar olan bölgede ve Alaybey’den Bostanlı Vapur İskelesi’ne uzanan sahil boyunca izlenebilecek. Özellikle Göztepe’den yelkenleri tam açılmış yatların görüntüsü izleyenlere unutulmaz fotoğraf kareleri verecek. İzmirliler hafta sonu boyunca sahillere akın ederek bu güzel manzaranın keyfini çıkarırken, İzmirPupaYelken etiketiyle de İzmir ve Körfez’in renkli fotoğrafların ı sosyal medyada paylaşarak İzmir’in festivalini dünyaya duyuracak.