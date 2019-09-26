Tunç Soyer'den 'deprem' açıklaması

İstanbul'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi önce 5.7 sonra ise 6 olarak açıkladı, AFAD 5.8, Avrupa Sismoloji Merkezi ise 5.9 olarak duyurdu. Depremin ardından telefon hatlarında kilitlenme meydana geldi. İstanbullular büyük panik yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin ardından resmi Twitter hesabından İstanbul'da yaşayan yurttaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Soyer, mesajında, "Deprem nedeniyle korku dolu anlar yaşayan İstanbullu dostlarımıza, orada olanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can ve mal kaybı olmaması en büyük temennimiz." ifadelerini kullandı.