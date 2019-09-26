Atık ithal eden firmanın lisansı iptal edildi, çöpler Kemalpaşa'da kaldı

İtalya'dan İzmir'in Kemalpaşa ilçesine geri dönüşüme uygun olmayan 500 ton çöp getiren firmaya 649 bin lira ceza kesilmiş ve firmanın lisansı iptal edilmişti. Ancak bu skandal ne ilk, ne de son olacak gibi görünüyor. Geri dönüşüm sisteminin içinde yer alan isimler, limanlara her gün denetim dışı tonlarca atık getirildiğini öne sürüyor. CHP’li Murat Bakan “ çöp ithalatı derhal durdurulmalı” diyor.



Türkiye çöplüğe döndü...



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre atıklarının yalnızca yüzde 1'ini geri dönüştüren Türkiye, ithal atık sorunuyla karşı karşıya. Avrupa ülkelerinden denetimsiz bir şekilde getirilen atıklar Türkiye'yi çöp ülkesi haline getiriyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri İtalya’dan İzmir’e getirilerek yerleşim yerinde bir araziye yığılan yaklaşık 500 tonluk atık. 8 ay önce getirilen ve geri dönüşüm için uygun olmayan atıklar Kemalpaşa'da kiralık bir araziye döküldü. Çöpü getiren firma, toplayıcılara, atıkları ücretsiz vermeyi teklif etti. Sonraki süreci, Sokak Atıkları Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman Cumhuriyet’e anlattı; “ Biz çöpün ücretsiz verilmek istendiğini görünce şüphelendik, incelediğimizde geri dönüşüme uygun olmadığını gördük. Şikayet ettik. Hemen her gün limanlarımıza denetim dışı tonlarca benzer atık getiriliyor.”





Olayın duyulması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, firma hakkında soruşturma başlattı. Bakanlığın, denetim kapsamında ilgili firmanın lisansını iptal ettiği belirtildi. Firmaya 649 bin lira, arazisinde atıkların depolanmasına izin veren kişiye de 216 bin lira idari para cezası uygulandı. Ancak şırınga, ilaç kutusu gibi tıbbi ve kimyasal atıkların da bulunduğu çöpler ilçenin doğasını tehdit etmeye devam ediyor.



CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ile birlikte çöplerin yığıldığı alanı inceledi. Atıkların insan sağlığını tehdit ettiğini belirten Bakan, Türkiye'nin İngiltere, Belçika, Almanya, İtalya, ABD gibi gelişmiş ülkelerin çöpünü para karşılığında satın aldığını söyledi.



Bakan, "Buradaki çöp dağı bizim görmediğimiz ama ülkemizdeki yüzlerce çöp dağından sadece biri olabilir. Bunun gibi yüz binlerce ton çöp, ülkenin çeşitli yerlerinde bekliyor." diye koştu. Türkiye'nin atık ithalatını bir an önce durdurması gerektiğinin altını çizen Bakan, "Bu çöpleri ayrıştırıp, geri dönüştürmek için alıyoruz ancak ne kadarının dönüştüğüne yönelik bilgi alamıyoruz. Çünkü konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na verdiğimiz soru önergelerine tatmin edici bir yanıt alamadık. Hatta bakanlık birine 'Geri dönüştürülebilir ve ülke ekonomisine katkıda bulunabilir ithal atıklar'z olduğu yönünde pes dedirtecek bir cevap verdi." ifadelerini kullandı.





‘Çöp dağları istemiyoruz’



Yaşamın devamlılığı için hak, hukuk, adaletin yanında sürdürebileceğimiz bir çevreye ihtiyacımız var." diyen Bakan, "Dünya genelinde de yurttaşlar, siyasi iktidarlara en temel haklarından biri olan sürdürülebilir ekolojik hayat ve yaşanabilir çevre için taleplerini aktarıyor. Biz de CHP olarak, Türkiye’nin çöp dağları olmasını istemiyor ve çocuklarımıza yaşayabilecekleri bir dünya bırakmak için mücadele ediyoruz. Bu sadece parti olarak bizim sorumluluğumuzda değil. Bu ülkede siyasi parti farkı olmaksızın her bir yurttaşın bu bilinçle hareket etmesi ve geleceğimize yapılan bu saldırıya karşı çıkması gerekiyor. Çünkü bu ortak sorumluluğumuz." diye konuştu.