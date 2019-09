Ortak akılla, bir ve beraber olacağız

Evlerine, işyerlerine konuk olduğumuz sevgili okurlarımıza ve sizlerle buluşmamıza vesile olan Cumhuriyet ailesine, Menderesimizin güzel insanları adına yürekten bir merhaba.



İzmir’in güneyinde, havaalanının hemen yanında yer alan Menderesimiz, yüzölçümü bakımından İzmir’in üçüncü büyük ilçesi konumunda. Tarım, sanayi ve turizmin bir arada olduğu ilçemizin 100 binlik nüfusu yaz aylarında 300 bini aşıyor.



Böylesine önemli bir konuma sahip olan ilçemizin sokaklarında yürürken karşılaştığınız her vatandaşımıza “İlçenizde en çok hayalini kurduğunuz nedir” diye sorduğunuzda alacağınız tek bir cevap var, o da devlet hastanesinin Menderes’e kazandırılmasıdır.



Ne yazık ki 43 kilometrelik sahil şeridiyle turizmde öncü, Türkiye’deki kesme çiçeğin yüzde 50’sini karşılamasıyla tarımda öncü, organize sanayi bölgesiyle sanayide öncü olan ilçemizde, devlet hastanesi inşaatı kanayan bir yara. Geçmiş dönemde inşaatına başlanmasına rağmen çeşitli nedenlerle yarım kalan 75 yataklı devlet hastanesinin en kısa sürede tamamlanması Menderesliler olarak hepimizin hayali.



Hayallerimizin gerçeğe dönüşmesi için aşkla çalışırken bu çalışmalarımızda en büyük desteği vatandaşlarımızdan alıyoruz. Biliyoruz ki biz bir ve beraber olursak çözülemeyecek sorun, aşılamayacak engel yok. Kutuplaşma siyasetinden uzak, birleştirici yaklaşım ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz.



“Her şey Menderes için” diyerek çıktığımız yolculuğumuzda derman belediyeciliğiyle ilçemize hizmet ediyoruz. Bu yolculuğumuzda sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini de vatandaşlarımıza sunmanın gayreti içerisindeyiz. Tipik belediyeciliğin dışında, günümüz şartlarına uygun ve geleceğe yönelik hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız.



Menderes bizim evimiz ve bu ev içerisindeki her birey bizim ailemizi oluşturuyor. Bu ailenin her bir ferdini önemsiyoruz. Attığımız her adımda, yaptığımız her çalışmada ailemizin istek, talep ve önerileriyle hareket ediyoruz. Tüm çalışmalarımız ortak akıl ile hayata geçiyor.



Seçim sürecinde vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler belli. Sosyal yaşam ve turizm alanındaki projeler, ulaşım alanındaki projeler, tarım ve hayvancılık alanındaki projeler, eğitim ve sağlık alanındaki projeler ve belediyecilik hizmetleri başlıkları altında topladığımız hizmetlerimizi yerine getirmek için gece demeden, gündüz demeden çalışma arkadaşlarımızla birlikte yolumuza devam ediyoruz.



Büyük ozan Yunus Emre’nin dediği gibi “Dil söyler kulak dinler, kalp söyler kainat dinler”. Biz de sadece dilimizle değil yüreğimizle söylüyoruz; hayata geçireceklerimizle kazanan Menderes, kazanan Menderesimizin her bir ferdi olacak.



Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir kent bırakacak kalıcı hizmetler için ter dökerken, bu toprakları bize emanet eden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ilerleyecek, demokrasiye, Cumhuriyete ve onun kazanımlarına daima sahip çıkacağız.