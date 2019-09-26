Otizmli bireyler yararına çalışmak

20 yıldır verilen emeği, yapılan çalışmaları kısaca özetlemek gerekirse; ODER Otizm Derneği her zaman ülkemiz otizmlileri için çaba sarf eden, ulusal sivil toplum yapılanmalarında öncülük etmiş, yasal düzenleme ve mevzuat çalışmalarında devlet organlarının çalışmalarına aktif katkı sunmuş, örnek projeler yapmış, ülke genelinde tanınan ve bilinen köklü bir sivil toplum kuruluşudur.



Derneğimiz 1999 yılında otizmli çocukları olan anne ve babalar tarafından kurulmuştur. Hâlâ aktif çalışmalara katılan ve yönetim ekibimizde yer alanların neredeyse tamamı otizmli birey ailesidir.



İlk yıllarda otizmin bilinmezlikleri nedeniyle daha çok eğitim seminerleri düzenlenmiştir. Aileler, öğretmenler, sağlık çalışanları ya da Emniyet görevlileri için yapılan bu eğitimler ile otizmin bilinirliğini ve otizmli bireylerle doğru iletişim hedeflenmiştir.



2006’dan beri otizm alanında faaliyet gösteren az sayıda dernek ve vakıf ile Otizm Platformu adı ile ulusal birliktelik oluşturulmuş, devamında Otizm Dernekleri Federasyonu ve Türkiye Otizm Meclisi kuruluşu ve çalışmalarında, yönetim ekiplerinde yer alınmıştır.



2008’den beri hazırlanan Otizm Platformu Bildirgeleri ile yaşanan sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri sunulmuştur. Bildirgeler ve düzenlenen yeni raporların katkısı ile yapılan Otizm Eylem Planı çalışmalarında alanın önde gelen isimleri ve Aile Bakanlığı yetkilileri ile birlikte yönetim ekibimiz fiilen yer almıştır. Ayrıca örnek çalışmalara yönelerek 2 İZKA, 1 AB ve 1 Kültür Bakanlığı projesi yapılmıştır.



İzmir Kalkınma Ajansı destekli 2009 tarihli projemizde, okullarda kaynaştırma eğitimi alan otizmlilerin nitelikli eğitim alabilmesi için 4 ilçede çalışılmış, proje sonucunda kılavuz kitaplar yayımlanmıştır. Halen ülkemizin dört bir yanından gelen taleplerde kitapların ücretsiz dağıtımı devam etmektedir.



2013’te AB Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından desteklenen “OTİZMLE DANS” projemiz Dokuz Eylül Ü. Buca Eğitim Fakültesi işbirliğinde gerçekleştirildi. Üniversitedeki hocalar ve gönüllü öğrencilerin katılımıyla oluşturulan ekip, 100 civarında otizmli bireyle piyano, ritim, orf, İngilizce, resim alanlarında çalışmış ve büyük bir gösteri yapmıştır. Edinilen müzik aletlerinin proje sonrası atıl durumda kalmaması için o dönem belediyeler ile aktivite merkezi kurulması için görüşülmüş, ancak mümkün olamayınca dernek ofisimizde otizmli bireylerin kullanımına açılmıştır. Projenin uygulamaya geçmesi ve İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu’nun kuruluşu hemen hemen aynı tarihlere denk gelmektedir. Birbirini destekleyen bu iki çalışma bu gün İzmir’de 80 civarında otizmlinin aktif katılım sağladığı büyük bir organizasyona dönüşmüştür. Çocuklarımız ve gençlerimiz ülkemizde pek çok farklı il ve ilçede, Macaristan, Avusturya ve Azerbaycan gibi yurtdışında çeşitli etkinliklerde sahne almıştır. İZOT için en önemli anlardan biri 2016 yılında ilan edilen ve hazırlanmasında derneğimizin ciddi katkıları olan Otizm Eylem Planı Tanıtım Toplantısı’nda dönemin başbakanı Binali Yıldırım’ın karşısında sahne almalarıdır.



2017’de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı projesi ile “Bu gençleri dünya alkışlasın” dedik. Proje ile İZOT’da yer alan otizmli gençlerimizin Macaristan ve Avusturya’da 5 ayrı konser vermesini sağladık. Dünya üzerinde bir benzeri dahi olmayan, tamamen gönüllülük esası ile çalışmalarını sürdüren böylesi büyük ve tamamı otizmlilerden oluşan bir orkestra ve koronun kuruluşundan bu yana destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz.



Küçük yaşlardaki otizmli bireylerin teknolojiye olan ilgisini değerlendirerek özel eğitim içerikleri oluşturan “Ben de Başarabilirim” isimli tablet yazılım projemiz 2014 yılında İZKA desteği ile hayata geçmiştir. Projemiz hem özel eğitim merkezlerinde aktif kullanıma sunulmuş hem de 2015’te Engelsiz Bilişim ödülüne layık görülmüştür.



İnanıyorum ki derneğimiz daha uzun yıllar otizmli bireyler yararına çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.