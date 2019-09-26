Kayıp kaptan halâ bulunamadı

Fethiyeli tekne kaptanı, bir çocuk babası Sezgin Yavuz, işadamı Metin Akyüz’e ait Atik Bey isimli katamaran ile 25 Ağustos’ta iki kez Hırvatistan’ın Trogir Limanı’ndan çıkış yaptı. 14 metrelik Atik Bey’in rotası önce Split Limanı, ardından Hırvatistan’a bağlı Korcula Adası oldu. 28 Ağustos’ta rota bu kez Karadağ’a bağlı Budva oldu.



Katamaran 30 Ağustos’ta yerel saatle 17.03’te Budva’dan ayrıldı. Uydudan yerini gösteren AIS sistemi 2 Eylül 2019 günü saat 17.41’de Adriyatik Denizi’nde kesildi. Arnavut balıkçılar, Türk bayrağı taşıyan Atik Bey’i Şingin sahiline 12 mil açıkta gördü. Arnavutluk Sahil Güvenlik ekiplerine teknenin rüzgârla sürüklendiği bildirildi. Sahil güvenlik ekipleri Atik Bey’e çıktığında katamaranda kimseyi bulamadı. Teknenin bayrak direğine Türk bayrağının altında Galatasaray bayrağı çekilmişti. Motorlar boşta çalışır haldeydi.



Katamaranda Türk vatandaşı Sezgin Yavuz adına düzenlenmiş pasaport bulundu. Eşi Vesile Yavuz, “Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Eşimi geri istiyorum. Kızım babasını soruyor hiçbir şey söyleyemiyorum” dedi. Ailesi umutlu... Evli ve bir çocuk babası Sezgin Yavuz’un Fethiye’deki ailesi, kendisinden gelecek haberi bekliyor. Sezgin Yavuz’un ağabeyi Ahmet Yavuz, “Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Dışişleri Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız ve milletvekillerimiz ile diğer kolluk kuvvetlerimiz bize yardımcı oldular. Devletimiz elinden geleni yaptı ama orta seviye ülkeler oldukları için araç ve gereçleri yetersizdi. Hâlâ bir haber bekleyişi içindeyiz” dedi