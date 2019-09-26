Kaymakamı, Belediye Başkanı ve 4 muhtarı kadın olan Karaburun’da toplu taşımaya da kadın eli değdi. En zorlu meslekler arasında kabul edilen otobüs şoförlüğünde yetkinliğini kanıtlayan Elvan Başkaya, görevine başladı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Elvan Başkaya ile başlayan kadın şoför uygulamasının bu alanda kendine güvenen tüm kadınlara örnek olacağını belirterek, “Belediye olarak daha fazla kadın şoför istihdamını destekliyoruz. Kadınlarımızın istedikleri ve azmettikleri takdirde yapamayacakları hiçbir iş yok. Elvan Başkaya’yayeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Yıllardır hayalim olan mesleği yapacağım ve Karaburun halkına hizmet edeceğim için çok mutluyum” diyen Elvan Başkaya da, en az erkek meslektaşları kadar işinin hakkını vereceğini vurguladı. Yıllarca öğrenci servisi kullandığını vebu konuda deneyimli olduğunu hatırlatan Başkaya, kendisineduyduğu güven nedeniyle Belediye Başkanı Erdoğan’a teşekkür etti.