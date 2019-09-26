Hastaneyi unuttular!

İzmir’in Menderes ilçesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından 2016’da başlayan 75 yataklı Menderes Devlet Hastanesi’ne 1.5 yıldır çivi çakılmadı. İki müteahhidin işi bırakmasıyla yüzde 49’u tamamlanan 5 katlı bina harabeye döndü. Milyonlarca lira harcanarak döşenen kablolar, havalandırmalar çürümeye başladı. Menderes Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Kayalar, “Bina göz göre göre çürüyor. Artık el atalım. Eğer devlet yapmıyorsa, biz imece usulü hayırseverleri toplayalım, onlar yaptırsın. Milyonlar burada çürümesin. Menderesli hastane istiyor. Biz çözüm ve hayırseverleri seferber etmek için hazırız” dedi.



50 yıl önce istediler



Yazın nüfusu 400 bini bulan Menderes ilçesinde yurttaşlar, 50 yıl boyuncu siyasilerden tam teşekküllü devlet hastanesi istedi. AKP döneminde bütün siyasiler söz verdi, uygulama 2014 yılında seçim vaadiyle başladı. Belediyeye ait 8 dönüm arazi küçük gelince iki hayırsever 5 dönümlük arazisini bağışlayarak hastanenin yapılmasına katkı sağladı. AKP’nin Menderes Belediyesi’ni kazanmasıyla 2016 yılında 75 yataklı olarak 23 milyon ihale bedeliyle inşaata başlandı. Ağustos 2016 tarihinde başlayan inşaatın Aralık 2017 tarihinde tamamlanması kararlaştırıldı.





Firmalar bıraktı...



İnşaat devam ederken, yapım ihalesini kazanan şirket iflas etti. İkinci ihaleye çıkan şirket de dolar artışı nedeniyle işten çekildi. Sağlık Bakanlığı ve AKP’li milletvekilleri de hastanenin inşaatının durması ve yeniden ihale yapılmasıyla ilgili de bir çaba göstermedi.



Yarım kalan inşaat yeniden ihale yapılmaması sonucu kaderine terk edildi. Son katı yarım kalan inşaatın döşenen havalandırma ve elektrik tesisatları açıkta kaldı ve çürümeye başladı. Çatısı da yapılmadığı için yağmurun etkisiyle binanın tamamen ıslanacağı ve zarar göreceği de firma tarafından ilgili birimlere iletildi. Firmanın çabasını bakanlık duymazdan geldi, her defasında yeniden ihaleye çıkacağız diyerek oyaladı.





Sağlığın siyaseti olmaz



Menderes Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Kayalar, Menderes Devlet Hastanesi’nin yarım bırakılmasına tepki gösterdi. 44 mahallesi bulunan ilçede yaşayanların sağlık hizmetinden mahrum bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Kayalar, “Bizler, sorunun çözülerek inşaatın tekrar başlamasını ve en kısa sürede devlet hastanesinin faaliyete girmesini istiyoruz. Kış döneminde 100 bin civarlarında olan nüfus yaz döneminde 400 bini buluyor. Burada yaşayan insanlar hastalandıklarında saat fark etmeksizin 35-40 kilometre yol giderek İzmir veya Seferihisar’da tedavilerini oluyor. Anket yaptırdık ve yüzde 85’i hastanenin açılmasını istiyor. Artık Menderes’i siyasete kurban etmeyi bırakın. Sağlığın siyaseti olmaz” diye konuştu. Kayalar ayrıca, tüm siyasi partilerin ve milletvekillerinin çözüm için öncülük yapması çağrısında bulundu.



İmece usulüyle çözüm



Sağlık Bakanlığı ve İzmir Valisi ile çözüm için defalarca görüştüğünü dile getiren Başkan Kayalar, “1.5 yıla yakındır bir çivi dahi çakılmıyor. Biz belediye olarak çözüm için gerekli girişimleri atarız. Eğer ödenek çıkmıyorsa, imece usulü ile çözüm bulabiliriz. Hastane için seferberlik başlatarak hayırseverlere çağrı yapıp hastaneyi tamamlayabiliriz. Yeter ki milyonlar orada çürümesin, yarım kalan ve ilçenin ihtiyacı olan hastane hizmete girsin” dedi.