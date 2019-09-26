Cumhuriyet'in Egesi’nin yeni yüzü çok beğenildi

Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı: 95 yıllık tarihiyle Türk basınının çınarlarından Cumhuriyet, ilkeli ve objektif gazeteciliğiyle, en önemlisi de Cumhuriyet değerlerinin yılmaz savunucusu olarak yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. Cumhuriyet’in Ege ekinin yeniden yayımlanmaya başlaması da yerel medyanın sesinin daha gür çıkması adına büyük önem taşıyor. İzmir’den tüm Türkiye’ye yayılacak yeni bir umudu elbirliğiyle yaratmaya çalıştığımız şu dönemde özgür ve bağımsız medyanın üstleneceği rolün önemi tartışılmaz. Cumhuriyet Ege’nin yeniden yayına başlaması bu kapsamda çok önemli ve İzmir için çok sevindirici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yayın hayatınızda başarılar diliyorum.

Osman Gürün, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı: Yolları, mesafeleri, haberleri ile kısaltan, Cumhuriyet gazetemiz ile birlikte evlerimize giren Cumhuriyet Ege’ye yeni serüveninde başarılar diliyor, emeği geçenlere şimdiden teşekkür ediyorum.



Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı: Her şeyden önce Cumhuriyet Ege’nin tekrar yayın hayatına başlaması bizleri çok sevindirdi. Bunun bitmeyecek bir yolculuk olmasını diliyorum. Zira halka doğru haber ile ulaşmanın yollarının artması, o ülkenin ne kadar geliştiğinin de ölçüsü.

Fatma Çalkaya, Balçova Belediye Başkanı: Ülkemizdeki yazılı medya organlarının iktidar güdümünde yayın yaptığı bu dönemde, siyasal, toplumsal ve kültürel hayatın bağımsız bir şekilde yer aldığı Cumhuriyet gazetesi, Türkiye’nin aydınlık geleceğine giden yolda önemli bir meşaledir. Bu meşalenin İzmir ve Ege’de yakılan uç meşalesi de bizler için aynı kıymete ve öneme sahiptir. Yayına başladığı günden bu yana haberleri ile bu görevi başarıyla yürüten Cumhuriyet gazetesinin Ege ilavesinin çok daha başarılı işlere imza atacağına dair inancım tamdır.



Burak Oğuz, Urla Belediye Başkanı: Adı gibi gücünü de Cumhuriyetten alan, başta Atatürk ilkeleri olmak üzere demokrasi ve özgürlüklerin yılmaz savunucusu olan Cumhuriyet gazetesinin yeniden doğan Ege ilavesi tüm aydınlarımızı sevindirdi. Cumhuriyet Ege, başta İzmir olmak üzere tüm kentlerimizde, ilçelerimizde tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla bizlere demokrasi ışığını daha da güçlü bir şekilde yaymaya devam edecektir. Bu vesileyle başta Cumhuriyet gazetesi olmak üzere İzmir Bürosu’nun değerli ekibini bir kez daha tebrik eder, İzmir’e ve tüm bölgemize hayırlı olmasını dilerim.





M. Fatih Atay, Efeler Belediye Başkanı: Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerine büyük destekler vermiş Cumhuriyet gazetesinin 100 yıla yaklaşan tarihi ile aydınlık geleceğimiz açısından önemi büyüktür. Cumhuriyet Ege’nin yayın hayatına başlaması ise bizler için ayrı bir öneme sahiptir. Kısa sürede yakaladığı habercilik heyecanı ve başarısı ile Efeler halkına yönelik hizmetlerimiz ve görüşlerimizin kamuoyu ile buluşmasında köprü olacağına inanıyorum. Ege ekini hazırlayan tüm basın emekçilerimizi kutlarım.



M. Ekrem Oran, Çeşme Belediye Başkanı: Cumhuriyet Türkiyesi’nin temelleri atılırken kurulan Cumhuriyet gazetesi kimliği, ilkeleri ve amaçları ile bu toplumda kök salmıştır. Demokrasiyi, özgürlükleri, laikliği ve insan haklarını rehber edinen Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına tanıklık etmiştir. Cumhuriyet gazetesinin isim babası Mustafa Kemal Atatürk’tür. Cumhuriyet bir gazeteden fazlasıdır, Kuvayi Milliye ruhunu gazetecilik ile buluşturan bir geleneğin öncüsüdür. Önüne çıkarılan bütün engellere, tehdit ve baskılara, hukuksuz yaptırımlara, hapisliklere karşın, yılmadan görevini yapan Cumhuriyet, demokrasi ve fikir esaslarını yıkmaya çalışan her kuvvete karşı mücadele etmiş ve etmeye de devam edecektir. Cumhuriyet bu ülkenin aynasıdır, bizler ise Cumhuriyetin sesi olmalıyız. Cumhuriyet’e sahip çıkmazsak, Uğur Mumcu’ların, Abdi İpekçi’lerin, İlhan Selçuk’ların, Ahmet Taner Kışlalı’ların kemikleri sızlar. 95 yıldır, Türk halkının gözü, kulağı sesi olan Cumhuriyet gazetesine ve Cumhuriyet Ege’ye bundan sonraki yayın hayatında da başarılar diliyorum. Cumhuriyet’in yaşaması için mücadele etmeliyiz, çünkü başka Cumhuriyet yok!





Mustafa Kayalar, Menderes Belediye Başkanı: 95 yıldır Türkiye’nin özgür sesi olan Cumhuriyet gazetesinin Ege ekinin yayın hayatına yeniden başlaması memnuniyet verici. Ege’nin özellikle de İzmir’in sesi olacak Cumhuriyet Ege’nin aydınlanma mücadelesine biz de katkı vereceğiz. Cumhuriyetin temel felsefesini savunarak, tarafsız ve ilkeli haber anlayışıyla Menderesimizin de sesi olacağına inandığımız gazetemize yayın hayatında başarılar diliyor, yakın zamanda haftalık yayının günlük yayına dönüşmesini umut ediyorum.



İsmail Yetişkin, Seferihisar Belediye Başkanı: Türkiye’de basının geldiği duruma karşın gerçekleştirdiği bağımsız, korkusuz yayıncılık, araştırmacı gazeteciliğe ve fikir özgürlüğüne verdiği önem ile toplumu doğru bilgilendiren Cumhuriyet gazetesi Ege ekinin tekrar yayımlanmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Cumhuriyet gazetesi Ege ekine yeni yayın hayatında başarılar...





Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk Belediye Başkanı: Cumhuriyet değerlerini koruyan, objektif bakış açısına sahip, kalemini satmayan Cumhuriyet gazetesinin Ege ekinin çıkması, bizleri çok mutlu etmiştir. Tüm Ege’ye ve Cumhuriyet gazetesinin emektarlarına hayırlı olsun.



Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı: Kurulduğu günden bu yana “ilk”lerin gazetesi olan Cumhuriyet, Türk basın tarihinin en seçkin köşe taşlarından biri olmaya devam etmektedir. Yayın ilkelerinden en küçük ödün dahi vermeyen Cumhuriyet gazetesi, yayın hayatı boyunca ulu önder Atatürk’ün aydınlanma devrimlerini, demokrasiyi, özgürlüğü, çağdaşlığı ve kadın haklarını kararlılıkla savunmuş, Türkiye’nin kültür ve sanat yaşamına ise eşsiz bir katkı sağlamıştır. Uzun yıllar boyunca baskılara ve işgallere direniş gösteren Cumhuriyet, “bilinçli okur” kitlesiyle fikir gazeteciliğinin öncüsü ve temsilcisi olmuştur. Kurucularının manevi ve fikri mirasına sahip çıkan değerli kadrosuyla yüzünü “Ege”mize dönen Cumhuriyet’in bundan sonra da 95 yıllık mazisinde olduğu gibi nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum.

Utku Gümrükçü, Çiğli Belediye Başkanı: Cumhuriyet gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti kadar eskidir. Cumhuriyetçiler için de Türkiye Cumhuriyeti kadar önemlidir. Böyle bir gazetenin Ege ekinin İzmir’de açılması bütün İzmir ve Ege Bölgesi için çok sevindiricidir. Yayın hayatında başarılar diliyorum, gazetemizi destekliyoruz.



Bülent Tanık, Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı (eski Ankara Çankaya Belediye Başkanı): Ege Bölgesi için çok önemli bir gazete Cumhuriyet. Ayrıca Ege eki de bir o kadar önem kazanıyor. Ciddi bir boşluk olan bir ortamda ilave çıkması sevindirici. Haber ihtiyacının güvenilir kaynaktan alınması için önemli. Tuncay Mollaveisoğlu’nun olması da renk ve hareket kattı. İzmir’in böyle bir ilaveye ihtiyacı var. Haberleşme akışını, arka alanda olanların paylaşılmasını önemli buluyorum.