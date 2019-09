Çankaya Belediyesi eski Başkanı deneyimli siyasetçi Bülent Tanık kitap yazmaya hazırlanıyor

Türk-Yunan ilişkilerini güçlendirmek için kurulan Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanlığı’nı yürütüyor. Hedeflerinin dram haline gelen göçlerin sona ermesi için çalışmak olduğunu anlatan Tanık, aynı zamanda da ressam kimliğiyle öne çıkıyor. Tanık, siyasetten uzak kaldığı yıllarda yakından şahit olduğu mülteci sorununa dikkat çekmek amacıyla akrilik teknikle yaptığı resimleriyle dikkat çekiyor. Resimlerinde hem göçmenleri resmeden Tanık, emekli olduktan sonra ne yaptığını, siyasete bakışını, göçmen sorunun ve yaşadığı dramları Cumhuriyet Ege’ye anlattı.

Bülent Tanık şu an ne yapıyor? Kitap yazdığınızı biliyoruz; hayatınızı mı, yoksa siyaseti mi?



Emekli olduktan sonra artık yazıyorum, okuyorum, çiziyorum. Siyaset yapmıyorum ama siyasetten de uzak değilim. Siyasetin emeklisi olmaz zaten. Farklı bir şey yapmıyorum. Birikimlerimi ve belediyecilik tecrübelerimi ileri nesillere taşımak için kitap yazma hazırlığındayım. Belediye başkanlığı döneminde de aklımda vardı ve uzun süredir düşünüyordum. Genel ve yerel siyaset olacak içerisinde, ama daha çok belediyecilik programı üzerine olacak.



Mülteci sorununa dikkat çekmek için resim sergisi açtınız. Çizimlerinizde gerçeklikler var mı?



Belediye başkanı olduğum dönemde de çizerdim. Hatta toplantılarda sıkıldığım zaman karşımdaki kişilerin portlerini çiziyordum. “Can Denizi” isimli sergiyi açtım. Akdeniz’in insanlara mezar olmak yerine can veren bir deniz olmasını istedim. Suriyeli göçmenleri adaya kaçışlarını, tekne üzerinde gördüklerimi ve şahit olduklarımı izledim, gözlemledim. Göçmen sorununa dikkat çekmek için de resimledim. Denizde boğulan, bot üzerinde umuda doğru gitmeye çalışan ve başkalarının gözünden göçmenlerin hikâyesi ve dramı var. Ege, Akdeniz bir barış denizi, hayat denizi olsun. Kan denizi değil can denizi olsun!

Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanlığı’nı yapıyorsunuz. Derneğin amacı Türk-Yunan ilişkilerini güçlendirmek mi?



2003 yılında Dikili’nin önceki dönem Belediye Başkanı Osman Özgüven tarafından kuruldu. Ben şu an başkanlığını yapıyorum. Türk-Yunan ilişkilerinin daha çok güçlendirilmesi için kuruldu. Çoğunluğunu belediye başkanlarının oluşturduğu bir hareket. Hepimizin amacı, herkesin istediği barışı getirmek. İki yaka da aynı melodiden hoşlanıyor, benzer yemekleri yapıyor. Akrabalıklar olan bir kültür içerisindeyiz. Bizler kutuplaşma, gerginlik olmasın, dostluk olsun diye oradaki derneklerle, kuruluşlarla işbirliği içerisindeyiz. Onların kötü günlerinde yanlarında oluyoruz, Derneğin amacı dostluk ve barış köprüsü kurmak.



Göçmen dramlarını izliyoruz. Adalara gittiğinizde sizi üzen bir olaya şahit oldunuz mu?



Maalesef çok denk geldim. 2015 Ağustos ayıydı. Midilli Adası’nın kuzeyinde bir koyda Yunan bir dostumla balığa çıkmış, paragat topluyordum. Birden zılgıt sesleri gelmeye başladı. Seslerin geldiği yer çok yakındı. Çoğunluğu kadın ve çocuk; 50-60’ı Yunanistan’a ulaşmıştı. Onları getiren lastik bot parçalanmıştı. Yolcularının bir kısmı karaya çıkmış diğerleri de sığ sulara bata çıka yürüyor ya da yüzüyordu. Çocuklar çığlık çığlığaydılar. Çıktıkları kayalıkların Yunanistan olduğundan emin olduklarında ancak rahatladılar. Arkadaşım evinden onlara su ve yemek verdi. O olayı hiç unutamıyorum.



Göçmenlerle ilgili görüşleri nasıl karşılıyorsunuz?



Suriye üzerinden yabancı düşmanlığı oluşturulmaya çalışılıyor, duygusal tepkiler veriliyor. Herkesin olduğu gibi onların da hayat ve yaşam hakkı var. Başka bir yerde doğmuş olmaları veya buraya göç etmeleri zorunda kalmış olmalarının doğru değerlendirilmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Genel göçün Türkiye’ye etkisi olumsuz olduğu kanısı doğru değil. Tam aksine değer getiriyorlar ve çok kıymetli bence bu. İnsandan daha değerli üretken bir faktör yoktur dünyada. Şuan yapılan yabancı düşmanlığı doğru değil. Göçmen sorunu insanlık tarihinde en fazla istismar edildiği bir dönemi yaşıyoruz. İnsanlar çok perişan. Korku, acı ve ölümler yaşıyor.