2019 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası İzmir'de!

Bugün başlayacak ve iki gün sürecek olan organizasyon Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı Bostanlı Plaj Voleybolu Sahası'nda olacak. Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Kosova, Moldova, Romanya ve Bulgaristan'dan toplam 28 takım ve 56 milli sporcu ter dökecek. Ev sahibi Türkiye erkeklerde 9, kadınlarda da 11 takım ile mücadele edecek. Önemli bir turnuva organizasyonunda yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, yeni dönemde birçok uluslararası turnuvaya talip olacaklarının altını çizdi.