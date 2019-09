Göztepe’nin kendine geldiği hafta

Haliyle 5. haftada evindeki Konyaspor maçına tedirgin çıktı. Bu arada transferin son günlerinde yapılan Mossoro ve Napolione takviyeleriyle güç kazanan sarı kırmızlılılar Rizespor karşısındaki oyunuyla başını kaldıracağı mesajını bir ölçüde vermişti. Nitekim Göztepe çok zor olanı başardı ve ilk dört hafta 11 kişi ile yapamadığını geride kalan hafta 10 kişi ile başardı!



Konyaspor karşısında ilk yarıda maçın tek hakimi olan Göztepe forveti daha ilk 15 dakikada en az dört net gol pozisyonundan yararlanamadı. Karşıdaki usta kaleci Serkan’ın hatasız oynaması ve gününde olması da İzmir ekibinin gol bulmasını engelledi.



Geçen sezonun son 5 maçında oldukça verimli olarak özveriyle sakat sakat oynayan Jerome’nin geçen hafta takıma direkt ilk 11’de başlaması ve güzel geri dönüşü de akılda kaldı. Takımın güçlenmesiyle Beto’nun da özgüveninin arttığını, Titi’nin de önceki hafta olduğu gibi daha dikkatli ve yararlı olduğunu da not edelim. Soner, Mossoro ve Napolione’nin takıma kan verdiği açıkça görülüyor. Mossoro’nun oyun içindeki liderliğini perçinledikten sonra sarı kırmızlılılar gol yollarında daha etkili olacaktır.



Kadro genişliği normalin üzerinde olan Göz Göz’de Tamer Hoca takım 49’da 10 kişi kaldıktan sonra çok yerinde değişiklikler yaparak skoru aldı ve korudu, oyuncular da çok iyi yardımlaşarak rakibe alan ve fırsat vermedi. Bu arada Göztepe’de sezonun en iyisi Poko’nun sorumsuzlukla yok yere kırmızı kart görmesi hiç iyi olmadı. İki golsüz beraberliğin ardından ilk gol ve ilk üç puanda Tamer Hoca’nın da takımın da tribünün de katkısı üst düzeydeydi. Göztepe ilk on birini bir ölçüde buldu ve ilerleyen haftalardaki ceza, sakatlık, formsuzluk gibi durumlarda kaliteli alternatifleri de var. Bu çerçeveden bakıldığında ligdeki macerasının sıkıntısız geçeceğini söyleyebiliriz.



Ancak unutmamalı ki ligde her takım her takımı yenebiliyor ve aşağı yukarı denk kuvvetler söz konusu. Göztepe’nin kadro genişliği yanında bir şansı da pürüzsüz yönetim ve mali yapısıyla taraftarı. Ligin ikinci yarısında yeni stat da devreye girince her şey daha güzel olacak.